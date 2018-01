Rychlé tempo? Tenhle styl mi vyhovuje, říká brněnský útočník Nečas

Tento týden se Martin Nečas občas probudí s přáním, aby už bylo alespoň sedm hodin ráno.

„Pak se podívám na mobil a zase jsou jenom tři,“ pokrčí rameny. Návrat do středoevropského času je pro osmnáctiletého útočníka Komety Brno těžký, po juniorském mistrovství světa se ne a ne přeladit zpět.

Prodělává to navíc už podruhé v této sezoně. Poprvé když se vracel z Caroliny z NHL, podruhé teď z MS. Žádný jiný extraligový hokejista toho v této sezoně nenacestoval víc.

Co s vámi tyhle časté změny soutěží a pásem dělají?¨

Musím říct, že celkově je pro mě lepší, když se letí do Ameriky, kdy se čas posunuje dozadu. Pak se mi na to líp aklimatizuje, spí se mi tam líp. Od pondělí, kdy jsem přiletěl z Buffala, jsem nespal pořádně ještě ani jednou a nejraději bych si šel lehnout teď po tréninku. (s úsměvem)

Naučil jste se na odpolední šlofík?

Jo, lehnout si jdu vždycky. Na půl hodiny, maximálně na hodinu. To mám naučené. Dnes si k tomu vezmu ještě prášek, abych se před zápasem řádně vyspal.

Jedete s Kometou do Litvínova.

(přikývne) Jedu. Tak si zdřímnu ještě v autobuse.

Cítíte na sobě, že by několik zaoceánských přeletů během sezony dělalo něco s vaší výkonností?

Doufám, že ji to nebrzdí! Přál bych si, abych si formu přenesl z dvacítek, kde jsem se cítil výborně, a budu tak pokračovat i v Kometě.

Pomohl vám šampionát mezi vrstevníky nabrat nový dech?

Asi jo. Byl jsem se stejně starými kluky, užíval jsem si tu partu, bylo to super. I herně jsem si užíval, že jsem měl přes 22 minut na ledě. Každému se hraje líp, když to na něm trenér staví, než když hraje pár minut a není na přesilovkách.

Taky se zdálo, že vám víc svědčí rychlé tempo hry.

Mám tenhle styl raději. Rychlejší hru, zvlášť na malém kluzišti, kde je to o rychlosti a šikovnosti, než to mít příliš spoutané taktikou. Jistě, hokej je potřeba hrát bez chyb, ale je jiné mít na ledě čas než se dostat párkrát k puku. To pak nemáte jistotu a tím pádem si ani tolik nedovolíte.

Můžete teď vyjít ze svého prvního návratu ze zámoří, ze kterého vám určitě zůstaly zkušenosti?

Pořád je to stejné. Budu se snažit hrát tak, abych byl silnější na puku, abych se dostával víc do hry, měl ice time a bylo to celkově podobné jako v Americe.

Proslechlo se, že existovala i varianta, že byste tam po MS dvacítek zůstal. Bylo to tak?

Něco jsme si říkali, že by možná byl zájem, abych tam šel hrát. Ale uzavřeli jsme to s tím, že jsme se před sezonou shodli, že pro mě bude lepší hrát za Kometu extraligu, tak se sem vrátím a budu hrát co nejlíp, abych pomohl Brnu a rozvíjel se herně.

Týkala se debata Caroliny v NHL nebo farmy v AHL?

Není potřeba to říkat. Šlo o to, že kdybych nehrál dost v Brně, tak byl zájem tam. Ale já jsem se rozhodl pro Kometu a budu v ní pokračovat. Oni (Carolina) hlavně chtěli, abych hrál podobně jako na dvacítkách. Abych měl čas na ledě, hrál přesilovky. U nich jsem hrál na pozicích, na kterých chtějí, abych byl v budoucnu. O to mají zájem, aby se dělo i v Brně.

To jim vy ale asi neslíbíte.

(zasměje se) No jasně. Ale záleží hlavně na mně a na mých výkonech, abych si o prostor řekl.

Taky reprezentační trenéři Jandač a Pešán potvrdili, že se uvažovalo o vašem startu na prosincovém Channel One Cupu v Moskvě. Věděl jste o tom?

Nějaký zájem tam byl, o tom vím, že jsem možná měl jet. Ale to bylo ještě před dvacítkami. Lepší bylo sehrát se s klukama tam.

Vyhovoval vám v Buffalu v útoku Filip Zadina, vyložený střelec?

On se snaží střílet hodně, skoro z každé pozice. Snažil jsem se mu to tam trochu tvořit, spolu nám to šlo.

Průběžně se mluví o tom, že ještě potřebujete nabrat svaly. Daří se vám to za pochodu?

Něco jsem přibral, mám víc kilo než na začátku sezony a hlavně je rozdíl oproti minulé sezoně. Snažím se o to. Že bych ale měl přesný přehled, to zase ne. Myslím si, že mám 83,5 kilogramu, což může být o zhruba tři víc než jsem měl na začátku sezony. Jde to pomalu, teď navíc během mistrovství na to nebyl prostor.

Možná ani nejde o to rychle napumpovat bicepsy. Potřebujete mít pořád svoji dynamiku a výbušnost.

Abych měl sto kilo, to určitě ne. Myslím si, že nějakých 88 kilo mi nebude vadit v bruslení a bude to lepší.