V extralize šeď, za mořem hokejový talent Nečas exceluje. Proč?

A na šampionátu v Buffalu ukazuje proč. „Nečase je plný led,“ glosuje hokejový expert David Pospíšil. Za vlastní brankou vybojuje puk. Vyveze ho přes celé hřiště. Mazaně přihrává. Energicky bruslí. Troufá si. Řídí přesilovky. A také patří mezi nejproduktivnější hráče celého turnaje, který připomíná přehlídku budoucích hvězd NHL.

I díky jeho umu čeští junioři po 13 letech proklouzli do semifinále. „Naším cílem je medaile,“ vyhlásil Nečas po postupu. Zda bronzovou medaili Nečas a spol. přivezou, se rozhodne v noci na zítřek proti USA.

Spíš než na polemiku o tom, zda Češi ukončí medailový půst, se zaměřme na to, proč dvanáctka červnového draftu NHL podává tak rozdílné výkony v extralize a na sledovaném šampionátu.

Důvod číslo jedna? Menší hřiště.

„Není prostor někde stát. Hraje se strašně rychle,“ vykládal Nečas před odletem do zámoří. A elegantnímu bruslaři to proti takticky svázané extralize vyhovuje. „V extralize hrají zkušení chlapi, které nevycukáte jako dvacetileté janky,“ podotýká Pospíšil.

Důvod číslo dva? Role v týmu.

Ačkoli se Nečas před novináři chová vstřícně, před kamerou nebo zapnutými diktafony se vyjadřuje nebývale vyspěle, v kabině od něj velké projevy neuslyšíte. Nečas je lídr výkonem na ledě. „Není to vůdce, ale je to role, kterou má rád,“ poznamenává Nečasův agent Marek Vorel. „V extralize se naopak snaží hrát tak, aby to vyhovovalo mančaftu a aby plnil to, co si dohodl se staršími kluky,“ pozoruje Pospíšil. „V Kometě zatím hledá svoji pozici, což jeho výkon brzdí.“

Získají hokejoví junioři na MS medaili?

Ano 3524 Ne 2967

A když k tomu přidáte předvánoční bídu Komety, v jejíž sestavě hledal stálé místo, Nečasova čísla vypadají takto: 12 extraligových duelů, 5 bodů. Jeho klubové statistiky a výkony jen kontrastují s dalšími ofenzivními lídry české dvacítky – v quebecké juniorce si náramně vede kanonýr Filip Zadina, v AHL se slibně zoceluje Filip Chytil.

Nebylo chybou, že Carolina odeslala Nečase po debutu v NHL zpět do Evropy? A nebylo by pro jeho rozvoj lepší, aby po šampionátu zůstal za oceánem? „Nemyslím, že by to pro něj byl větší přínos. V Česku nasává jiné hokejové dovednosti s dospělými chlapy,“ říká Pospíšil. „V Carolině jsou rádi, že se mu teď daří. Ale pořád by mělo platit, že sezonu dohraje v Kometě,“ ujišťuje agent Vorel. „Věřím, že si formu přenese i do extraligy a pomůže nám,“ oznámil na klubovém webu šéf a kouč Libor Zábranský.

Přesně to bude nová Nečasova výzva po turnaji. „Chlapec by měl teď vystrčit lokty a rvát se o minuty navíc. A musí to vzejít od něj, trenér mu dává čas, mančaft ho bere, ale on si musí začít stavět svoje místečko,“ dodává Pospíšil.