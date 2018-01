Nečas po návratu do Komety: Pomohl mi icetime na juniorském šampionátu

Co o něm rozhodlo?

Nakoplo nás, že domácí měli hodně vyloučených. Hráli jsme přesilovku pět na tři a dali jsme první gól. Celý zápas nám to šlo dobře z obrany. Dostali jsme jeden gól, brankář Čiliak chytal výborně. Dobře, že jsme si to na konci pohlídali. Podali jsme dobrý týmový výkon, musíme takhle pokračovat dál.

Litvínov vedl nový trenérský štáb v čele s Jiřím Šlégrem. Nebáli jste se, že změna Vervu probudí?

Čekali jsme, že vstoupí do zápasu naplno, že budou hrát hodně agresivně, zvlášť doma. Připravovali jsme se na to. Litvínov špatně nehrál, ale shazovala ho oslabení.

V posledních sedmi zápasech jste dostali jen sedm gólů. Co jste změnili?

Snažíme se hrát jednodušeji. Tolik se nezdržujeme v obranném pásmu, chceme přecházet rychle do útoku. Z toho plyne, že už tolik neinkasujeme. Protože když jsme to tam přehrávali, dělali jsme moc chyb a z nich padaly góly.

Jaký je návrat z juniorského šampionátu?

Extraliga je trošku pomalejší než dvacítky, kde jsme samí mladí a hodně se lítá. Kdežto v chlapském hokeji je víc taktiky. A rozdíl je i větší hřiště.

Nedělalo vám problémy přepnout zpátky na extraligu?

Doufám, že jsem přecvakl rychle. V Litvínově se mi hrálo dobře, i když za čtyři dny, co jsem zpátky, jsem se poprvé vyspal. Už si zase začínám zvykat na evropský čas.

V bodování šampionátu jste skončil druhý. Pomůže vám to?

Pomůže mi hlavně icetime, který jsem tam měl hodně vysoký. Ale i body jsou dobré pro psychiku.