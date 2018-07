Nečas v oku hurikánu. Klubem zmítá vír změn, ale český talent je v klidu

V jednom pokoji v americkém městě Raleigh nyní dlí podstatná část budoucnosti jednoho hokejového klubu. Sdílí ho Čech a Rus.

Martin a Andrej. Centr a křídlo. Kluk z Vysočiny a rodák ze Sibiře. Nečas a Svěčnikov.

Už se stihli skamarádit. Jednou by mohli společně táhnout tým, který desátý rok žíznivě čeká na postup do play off. „Vždyť i mně nový majitel Tom Dundon na jaře volal a vyprávěl, jak strašně ho štvou porážky,“ řekl Nečas ve videorozhovoru pro iDNES.tv.

Název klubu momentálně docela ladí z děním v něm. Prudké proudění vzduchu způsobené nespokojeným miliardářem odválo z pozice generálního manažera legendárního Rona Francise.

Pak zmizel kouč Bill Peters do Calgary. A do stejného kanadského města jej poté při trejdu následovali nadějní borci – bek Noah Hanifin a útočník Elias Lindholm, s nimiž se ještě nedávno počítalo jako s nastupujícími oporami.

V oku hurikánu bývá bezvětří. Nyní se v něm nachází nečas.

Pardon, Nečas.

Martin Nečas. Právě okolo něj a jeho současného spolubydlícího Svěčnikova se má v Severní Karolíně tvořit mužstvo, které přestane v NHL sloužit jako fackovací panák.

„Slyšel jsem, že Dundon je cílevědomý a dost rázný.

Doufám, že nám změny pomůžou,“ říká Nečas, jenž při angažmá v Brně posbíral dva tituly. „V Carolině je situace jiná a je načase ji změnit. Snad bude brzy bojovat o Stanley Cup.“

Je pravděpodobné, že se revoluce zúčastní hned od jejího počátku.

V žebříčku všech junáků vartujících na prahu NHL, který na jaře vydal časopis The Hockey News, byl šestý.

Předpovědi odborníků jej pasují do první nebo druhé lajny Canes. Třeba mezi finské parťáky Sebastiana Aha a Teuva Teräväinena.

S jazykovou přípravou by mu teoreticky mohla pomoct přítelkyně Salla Virtanenová, sličná volejbalistka. Seznámil se s ní na mládežnických turnajích, na kterých doprovázela svého bratra Santeriho.

Nečas však správně upozorňuje, že slovní zásoby používané v milostném vztahu a ve vřavě mezi mantinely se příliš nepřekrývají. Neboť plavovláska Salla doma ještě chodí do školy, jediný český vyslanec v klubu Hurricanes se o sebe bude muset postarat sám.

Je z Brna zvyklý žít bez rodičů.

Maminka dlouhé odloučení patrně ponese hůř než on. Jen ve vaření se mladý pán necítí úplným přeborníkem.

Třeba se mu budou hodit lekce, jež bývají součástí rozvojových kempů, na nichž kluby NHL prověřují fyzičku svých juniorů, poučují je o chování k novinářům, o vystupování na sociálních sítích nebo právě o základních úkonech v kuchyni. Nečas do PNC Areny tento týden vkročil mnohem jistěji než loni. Ocitl se ve známém prostředí. Kouč Rod Brind’Amour a jeho pobočníci si všimli, že se zvolna stává mužem. Na váze se ukázalo, že za rok přibral pět kilo svalů.

„Pořád je spíš děcko, ale dospívá nám před očima,“ tvrdil Brind’Amour deníku News & Observer. „Působí sebevědoměji a docela pohodově, nejsme už pro něj cizinci.“

V říjnu 2017 se mihl v partii s Edmontonem a odbyl si v NHL premiéru, než byl poslán na dozrání do Komety. Teď mu Hurricanes chystají trvalý pobyt.

„Nepotřebuje se nám nějak předvádět,“ pravil skaut Tony MacDonald pro News & Observer. „U svého jména má vykřičník. Víme, jak je dobrý a jak dobrý by měl být. Teď je v NHL nejdůležitější rychlost a jemu určitě nechybí, stejně jako zručnost. Až ještě zesílí, stane se z něj naše úderná zbraň.“

Se šéfy Hurricanes souhlasí kondiční trenér Miloš Peca, pod jehož bičem Nečas hodlá skoro celé prázdniny v Brně dobrovolně trpět: „Neči je poctivec, ještě se obalí svaly a bude výborně připravený.“ Znalci tvrdí, že český dravec se podobně jako Svěčnikov, dvojka nedávného draftu, prosadí už v ročníku 2018/19. Brind’Amour na soustředění chvílemi zvědavě testoval jejich souhru.

Budoucnost se v Carolině rozjasňuje. Kdo ví, zda v klubu dozuřil hurikán změn? Nečas ho každopádně – aspoň zatím – může sledovat z jeho klidného středu.