Titul bez divokých oslav. Šetřím se, chci do Dánska, říká Nečas

„Už byl mokrý,“ vysvětloval Martin Nečas, proč mu zlatý grál téměř vyklouzl z rukou. „Navíc jsem si ho loni nepotěžkal. Překvapilo mě, že je fakt těžký,“ řekl 19letý centr.

Zatímco loni český svaz před extraligovým finále převelel hokejový klenot z Brna na mistrovství světa do 18 let, letos byl Nečas u zlatého letu Komety až do konce.

V neděli propálil bombou v přesilovce třineckého gólmana Hrubce. Asistenci si připsal i u závěrečné brněnské trefy, díky níž Kometa zdolala soupeře 4:1 (a stejným poměrem ovládla i celé finále). Celkově se Nečas s devíti body (4+5) stal v play off po Hynku Zohornovi a Martinu Eratovi třetím nejproduktivnějším borcem staronových šampionů.

„Minulou sezonu jsem byl ještě košíkář. Ale nabral jsem nějaké zkušenosti a letos jsem měl roli v týmu trošku větší,“ pochvaloval si teenager, jehož si při loňském draftu NHL vyhlédla Carolina.

Na předsezonním kempu Hurricanes zaujal, odbyl si i sedmiminutový debut v NHL. Poté ovšem mladičký centr zamířil zpět do Komety. Aby zesílil a dozrál.

S Nečasem v Carolině pro následující ročník počítají, před pár dny mu volal i nový šéf Hurricanes Tom Dundon.

I proto jinak skromný mládenec ze Žďáru v play off vyhlašoval: „Před odchodem do zámoří bych chtěl titul. Teď mám asi poslední možnost.“

Tužba se mu vyplnila. Jenže v třinecké aréně po rozhodujícím finále bujaře neslavil.

Šetřil se. Nebo se aspoň o to chtěl pokusit.

Když jeho brněnští šampioni korzovali kolem novinářů s plechovkami piva, ochotný benjamínek zrovna vykládal, jak se předchozí noc cítil mizerně. „Asi v jednu jsem se probudil, měl jsem horečku,“ líčil s medailí na krku.

U rekordního třináctého titulu pro Brno ale nechtěl chybět. Hrál pod prášky. I po zápase cítil, že ho bolí v krku. „Asi bych neměl úplně pít,“ přemítal. „Nějaká lehká oslava bude, ale zdraví je přednější.“

Abstinence - možná částečná - měla i pragmatický důvod. „Nechci to přehnat, kdyby přišla pozvánka do reprezentace,“ vysvětloval. Zatímco kolegové z Komety po mistrovském mejdanu mohou vyrazit na dovolenou, Nečas si může zahrát na květnovém šampionátu v Dánsku. Už před startem play off si o tom telefonoval s koučem Josefem Jandačem. „Byl bych rád, kdybych mohl zabojovat o mistrovství,“ vyznal se český talent, jehož vynechání v nominaci na olympijské hry se stalo hlavním tématem pro odborníky, fanoušky i novináře.

Ignorovat Nečasův um i solidní výkony nyní - v éře generační obměny u národního týmu - by vyznívalo jako hokejové kacířství.

A Jandač si to uvědomuje.

Na úterním srazu českého výběru v pražských Holešovicích se ale Nečas ještě hlásit nebude, připojit by se měl ve středu - podobně jako brněnský bek a kamarád Jakub Krejčík -, kdy reprezentace odlétá na Švédské hry, které poslouží jako generálka před šampionátem.

Nečasův reprezentační debut se (konečně) blíží.