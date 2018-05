MS V HOKEJI

Nečas má pohmožděné rameno a kyčel. Do turnaje se ještě může vrátit

dnes 10:16 9:58

Kodaň (Od našeho zpravodaje) - Útočník české hokejové reprezentace Martin Nečas je v klidovém režimu po nárazu do mantinelu v utkání se Slovenskem. Hráč Komety si v úvodním zápase mistrovství světa v Kodani pohmoždil rameno a kyčel, do nedělního střetnutí se Švédskem tedy nezasáhne. Návrat do turnaje ovšem vyloučen není.

Aktualizujeme Vstoupit do diskuse