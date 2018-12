Novák si užil utkání v dresu Sparty, pak skóroval za Budějovice

Proti Slavii jste dokázali urvat všechny body, když jste o výhře rozhodli ve třetí třetině. Jak moc náročné utkání to pro vás bylo?

Zápas bych rozdělil na dvě odlišné části. První půlka se nám nepovedla, druhá už byla lepší. Celkově jsme ale neodehráli dobré utkání, Slavie měla více gólových šancí. Nic moc nám nevycházelo, proti duelu v Jihlavě to bylo z naší strany o dost slabší.

Měli jste dobrý vstup do utkání, ale bez gólu. Jsou poté zápasy o dost těžší, když nedokážete v úvodu proměnit své šance?

Vždy se hraje lépe, když se na začátku dokážete prosadit. Šance jsme na to měli, mohlo nás to nakopnout. Koncovka nás stále trápí, sice jsme dali čtyři branky, ale strašně se na to nadřeme.

Slavia měla nejvíc příležitostí po brejkových situacích, v defenzivě jste několikrát propadli. Je třeba si na to dávat větší pozor?

Je to tak, v Jihlavě jsme měli možná větší respekt a dávali jsme si na to pozor. Hráli jsme ze zabezpečené obrany, což se Slavií neplatilo. Chybělo nám, aby se jeden z útočníků více vracel s obránci. Brejků měl soupeř opravdu hodně.

Rozhodující branku jste vstřelil v přesilové hře pět na čtyři těsně po vypršení dvojnásobné přesilovky.

Kousli jsme se ze všech sil, snažili se to hrát do branky a šli jsme si za tím. Byl to klíčový moment celého zápasu, dodalo nám to do zbytku třetí třetiny energii a klid na hokejky.

Proti Slavii to byla už čtvrtá výhra v řadě. Pozorujete na sobě, že už se znovu dostáváte do herní pohody?

Doufám, že to tak bude. Duel se nám úplně nepovedl, ale kolikrát je lepší, když dokážete ukázat vnitřní sílu týmu a vítězství urvat, přestože nepodáte ideální výkon. Vybojovali jsme to a věřím, že budeme ve vítězstvích pokračovat i nadále a budeme stoupat tabulkou.

V minulém týdnu jste si připsal extraligový start, když jste pomohl Spartě k výhře na ledě Komety. To musel být pro vás skvělý zážitek.

Byl jsem z toho úplně nadšený. Vůbec jsem nečekal, že dostanu tolik prostoru. Trenéři mi důvěřovali, za což jsem byl velmi rád. Bál jsem se, aby mě tam netáhli pouze na pár střídání. Nic takového ale nepřišlo, užil jsem si to se vší parádou a hrál jsem dost. Nemělo to chybu. Byla vyprodaná aréna Rondo, navíc za domácí poprvé nastoupil Tomáš Plekanec. Co více jsem si při prvním startu mohl přát.

O možnosti střídavých startů za Spartu jste věděl už od začátku sezony?

Ne, až nedávno po jednom ze zápasů za mnou přišel trenér Prospal, že má o mě Sparta zájem. Domluvili jsme se, kdy bude vhodná doba na to, abych za ně mohl jít hrát. Poté se naskytla možnost, že bych mohl nastoupit, takže jsme se tak dohodli. Sparta měla navíc velkou marodku, což hrálo také roli.

Je to pro vás po takové zkušenosti nová motivace do další práce?

Extraliga je pro všechny velké lákadlo, ale že by mi to nějak zvýšilo motivaci, to se říct nedá. Snažím se na sobě pracovat pořád, dělat vše naplno. Extraliga byla taková odměna. Byl jsem rád, že to vyšlo.