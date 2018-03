Budějovický útočník Novák: V Havířově musíme být aktivní a agresivní

Zatímco úvodní utkání rozhodla první útočná formace s Václavem Nedorostem a Petrem Vampolou, ve druhém na sebe museli vzít zodpovědnost další.

A jedním z nich byl i útočník Martin Novák. Ten první zápas play-off nehrál, ale ve druhém už naplno ukázal, jak moc bude pro svůj tým ve vyřazovací části platný.

Trefil se po dorážce vlastní střely, otáčel tím průběh zápasu na 2:1 a zhluboka si odfoukl. Po vleklých zraněních trvajících přes většinu základní části potvrdil v play-off pozici střelce a věří, že nezůstane jen u jedné gólové trefy.

Splnili jste druhou domácí výhrou v sérii cíl, který jste si předsevzali?

Myslím si, že určitě ano. Nejdůležitější na tom všem jsou body do série. Poté už tolik nezáleží, kolik ten který zápas skončí. Jsme rádi, jak jsme úvodní dva domácí zápasy zvládli.

Opadne z vás díky dvěma výhrám nervozita, která panovala po neúspěšném zakončení základní části?

Museli jsme si před play-off částečně vyčistit hlavu. Závěr základní části jsme neměli dobrý. Chtěli jsme ve vyřazovacích bojích nastartovat naše výkony v úplně jiném rytmu, protože jinak bychom moc dlouhou sezonu neměli. Věřím, že budeme pokračovat v lepších výkonech a naše hra se bude pořád zlepšovat.

V prvním zápase Motor Havířov jednoznačně přejel. Změnil v něčem soupeř hru do druhého utkání, nebo ho tolik povzbudila úvodní branka?

Pomohlo jim, že šli do vedení, ale my jsme brzy vyrovnali. Cítili větší šanci než v prvním utkání, po většinu zápasu jsme vedli pouze o gól. Hrálo se jinak než první zápas, tam jsme šli do vedení my, přidali jsme další branku a už si to hlídali. Tentokrát to bylo těsnější.

Přidala vám osobně na spokojenosti i premiérová branka v play-off?

Měl jsem velkou radost, protože vinou zranění jsem opravdu dlouhou dobu nehrál a gól jsem nedal skoro půl roku. Doufám, že na to dokážu navázat.

Je pro hráče s pověstí střelce vyčerpávající, když se mu nedaří prosadit se?

Člověk je v týmu zvyklý na jistou roli, ale přijde jinam a musí vzít jinou úlohu. Kvůli zranění jsem se do toho dostával postupně, nejde to hned. Díky nabité konkurenci v týmu není jednoduché si vybudovat pořádnou pozici, neustále musíte o místo bojovat. Dříve jsem měl více prostoru na ledě a věděl jsem, že se dostanu do několik gólovek za zápas. Teď je to těžší, tolik prostoru není a dávat branky je obtížnější.

Co značila oslava branky, po které jste se pomodlil?

To bylo na znamení radosti a i úlevy, že mi to tam konečně padlo.

Na ledě Havířova se dají očekávat ještě těžší zápasy než doma. Dvakrát jste tam v základní části prohráli.

Jistě, budou na nás chtít vlétnout. Hrát důrazně, což umí a jde jim to. Musíme se na to pořádně připravit a být aktivní a agresivní.