Musíme zjednodušit koncovku, říká boleslavský útočník Procházka

Patera je pár týdnů novým asistentem kouče Miloslava Hořavy, a trénuje tedy i Martina Procházku, mladšího jmenovce svého dlouholetého hokejového „dvojčete“.

V neděli Procházka naznačil, že i on může být ofenzivním esem. Jeho branka byla rozhodující v souboji s brněnskou Kometou, Boleslav vyhrála 2:1 a mistra srazila i podruhé v sezoně.

Trochu paradox, když je po kritizovaných výkonech v tabulce až předposlední. „Na soupeře v tabulce kolem nás neprodukujeme úplně nejlepší hokej a prohráváme zápasy, které bychom měli vyhrát. A pak přijede Sparta nebo Brno a my je porazíme. Nevím, jestli je to tím, že se více hecneme,“ hledá odpovědi Martin Procházka.

S olympijským vítězem z Nagana má společné nejen jméno, ale i pravé držení hole. Ale zatímco bývalý reprezentant při samostatných nájezdech proslul parádním blafákem do bekhendu, současné boleslavské křídlo včera při sólu zvolilo opačnou variantu.

Ukázkový blafák s forhendovým zasunutím puku do klece.

„V minulém zápase proti Karlovým Varům jsem taky jel sám na bránu, vystřelil jsem a bohužel z toho nic nebylo. Tak jsem si říkal, že zkusím kličku, a vyšlo to. Jsem rád,“ popisoval Martin Procházka novinářům.

Do brejku ho při vlastním oslabení poslal krásným pasem zkušený Lukáš Pabiška, vedle něhož při stávající marodce mezi boleslavskými útočníky nastupuje. Proti Kometě to byla dobrá spolupráce, třetí formace Brnu často zatápěla.

„Byli jsme trošku zaskočení, že nás tolik pouští do šancí. Možná se nám zvedlo sebevědomí a hráli jsme, jak jsme hráli,“ hloubal Procházka. „Dvě třetiny jsme dodržovali, co nám řekli trenéři, a troufám si říct, že jsme byli lepší mužstvo.“

Sám čtyřiadvacetiletý odchovanec Sparty měl proti obhájci titulu zřejmě nejvíce šancí za jeden zápas v celé extraligové kariéře.

Kromě vstřelené branky snad ještě čtyřikrát zblízka atakoval brněnského gólmana Karla Vejmelku. Klid v koncovce ale chyběl...

„Jak se nám nedaří, tak to pořád chceme překombinovávat a dávat vše do prázdné. Nehrajeme jednoduchý hokej a nestřílíme. Pak nám to někde uskočí, a i když to vypadá, že to je šance, tak góly nepadají. Musíme koncovku zjednodušit,“ nabízí recept Martin Procházka.

Vyslyší ho spoluhráči?