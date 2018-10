Puk mi skákal jako brambor, litoval třinecký útočník Růžička

Pozdě, až 45 vteřin před koncem třetí třetiny, když hráli bez brankáře, přišel druhý gól Ocelářů. Srovnat už nestačili.

„Z naší strany tam bylo hodně nepřesností, chyb, z nichž se musíme poučit, a do nedělního utkání v Chomutově dát víc,“ prohlásil Martin Růžička, který se do hry vrátil po zranění kolena a připsal si asistenci. Říká, že pevné datum svého návratu neměl.

„Domluvili jsme se, že bych mohl nastoupit právě proti Plzni, ale nechávali jsme to otevřené, protože jsem nevěděl, jak bude koleno reagovat v zátěži. S týmem jsem stihl jen jeden trénink. Připravoval jsem se ale s klukama, co byli zranění.“

Takže bylo hodně těžké, abyste se dostal do tempa?

Bylo. Věděl jsem, že takové návraty po zranění nejsou jednoduché. Fyzicky jsem se necítil úplně špatně, ale herní pohoda, praxe mi chyběly. Zápas je něco jiného než trénink, takže občas mi puk skákal jako horký brambor.

Byl největší rozdíl v přesilovkách, když vy jste nevyužili ani jednu z osmi a Plzeň dvě ze tří?

Ano, to, že jsme je nevyužili, nás stálo nějaké body. V přesilovkách jsme neměli skoro nic. Podíváme se na video a asi na tom začneme pracovat.

Neprojevila se při vašich přesilovkách nesehranost, když jste do nich naskakoval i vy?

To je věc pěti hráčů na ledě, ne jen jednotlivce. Samozřejmě, jelikož jsem se vrátil, tak to bylo trochu jiné než předtím, jak kluci začali sezonu. Máme na čem pracovat.

V početní převaze jste měli velký problém dostat se do útočné třetiny. Souhlasíte?

Je to tak. Měli jsme problém zavézt tam puk, uklidnit se a dát si kloudnou přihrávku. Házeli jsme to po sobě jako brambory. Ani led nebyl ideální, ale oni přesilovky měli a góly dali. Oslabení sehráli dobře.

346 zápasů odehrál Martin Růžička za Třinec. Ten páteční byl první v této sezoně.

Plzeňští si stěžovali, že jim sudí fauly pískali, ale vám tolik ne. Co vy na to?

Na jejich ledě je to to samé. Na rozhodčí si nikdy nestěžuji. Oni jsou na ledě od toho, aby pískali, a rozhodují se v daný moment. Vždycky je má někdo rád, někdo je na ně víc naštvaný, takže těžko říct, jak to bylo.

Předchozí dva domácí zápasy Třinec hrál dobře. Čím to, že dnes to mužstvu nešlo?

Musíme ocenit soupeře. Je to kvalitní tým. Dlouhodobě to prokazuje a dneska hrál, co potřeboval.

Všiml jste si, že mezi diváky byl i Jaromír Jágr?

Objevil se na obrazovce, to nejde přehlédnout. Ale jak jste v zápase, tak to nevnímáte. Jsme rádi, že přijel, kouknul se, ale myslím si, že se mu zápas moc nelíbil.