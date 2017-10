K hattricku Růžičku vyzval pokladník. Pojistil si, že dám něco do kasy

„Bambus je pokladník, a tak si pojistil, že dám něco do kasy tím, že mi puk poslal. Už mi bylo blbé mu ho vracet, tak jsem kotouč zavezl do branky,“ řekl Martin Růžička.

Je váš hattrick cennější, když jste ho dal lídrovi extraligy?

Každý je cenný. Je jedno, jestli proti Brnu, či Spartě. Je to práce všech spoluhráčů na ledě. Vždyť jsem dva góly dal do prázdné branky, za což klukům patří dík.

Brnu jste dal tři góly už několikrát. Je to váš oblíbený protivník?

Na to jsem po tom třetím gólu myslel, ale nevím, zda je oblíbený soupeř. Prostě to tam někdy napadá. Netuším, proč mi dávám tři góly zrovna proti nim.

První dva góly jste dal ze svého oblíbeného místa u pravé tyče.

Erik (Hrňa) mi to tam výborně dal před prvním gólem, stačilo puk už jen zamést do branky.

Šly vám přesilovky. Souhlasíte?

Ty rozhodují a nám se v minulých zápasech moc nedařily, takže jsem rád, že jsme je dneska sehráli výborně. Hodně nám pomohly.

V početní převaze se vám ale daří celou sezonu, že?

Jo, jo, ze začátku nám šly. Pak přišly dva tři zápasy, kdy se nám v nich nedařilo, ale doufám, že teď už nám to v nich znovu půjde.

Naproti tomu vy jste přesilovky hostů ubránili.

Brno je má výborné, hrálo je velmi dobře, ale kluci je se Šimonem (brankář Hrubec) zvládli perfektně.

Tento týden hrajete doma třikrát. Po Kometě v pátek přijede Plzeň. Jste na to připraveni?

Teď dva dny potrénujeme a proti silné Plzni budeme chtít zopakovat výkon i výsledek s Brnem.