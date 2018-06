Ještě mám týmu co dát, doufá liberecký kapitán Ševc

„Rozhodování je každý rok těžší a těžší,“ přiznala opora zadních řad Bílých Tygrů v rozhovoru pro klubový web. „Hlavně jsem si potřeboval trochu odpočinout a nechat si to projít hlavou. Mluvil jsem s pár lidmi a nakonec jsem usoudil, že asi stále ještě mám týmu co dát. To nakonec rozhodlo.“

Ševc přišel do Liberce před sezonou 2015/16, v níž pak Tygři získali mistrovský titul. Dalo by se říct, že celkem logicky, protože zkušený bek má na tituly nos: čtyři získal ve švédské lize a je podepsaný i na extraligovém zlatu Plzně v ročníku 2012/13.

Po úvodní mistrovské sezoně pak získal s Libercem stříbro a v minulém ročníku už coby kapitán dovedl tým ze severu Čech do čtvrtfinále play off. „Bylo to pro mě i přes mou dlouhou kariéru zase něco nového. Doufám, že jsem nezklamal. Z některých věcí už jsem se poučil a věřím, že to v další sezoně bude jedině lepší,“ řekl Ševc ke svému kapitánství.

Trenér Filip Pešán setrvání zkušeného beka v týmu uvítal. „Jde o nejvytěžovanějšího obránce našeho týmu, který je s postupem sezony vždy potřebnější a potřebnější,“ řekl.

Za poslední dva roky navíc po Ševcově boku vyrostli dva obránci, kteří následně podepsali smlouvu v NHL – Radim Šimek a Filip Pyrochta. „Oba jsou vynikající hráči a šlo jen o to, aby to dokázali sami sobě. Věřím, že ještě oba porostou a že je uvidíme brzy v NHL,“ komentuje to Ševc. Matador obranných řad Liberce se v létě tradičně připravuje individuálně. Pravidelné každotýdenní tréninky na ledě s týmem si však nenechá ujít.

Tým Liberce považuje za nadále velice silný, i když ho po minulé sezoně opustilo celkem 12 hráčů včetně opor Pyrochty, Jaška, Bakoše či Filippiho. Místo nich zase přišlo pět zkušených hokejistů v čele s útočníky Hudáčkem a Lencem.

„Nevím, jestli už je to úplně finální stav kádru, ale i tak jsme podle mě dobře doplnění. V minulém roce se v Lize mistrů a párkrát také v extralize ukázali i mladí kluci z Benátek, takže určitě také letos dostanou někteří z nich šanci,“ míní kapitán Tygrů, který svou kariéru začal v Kladně a brzy vstoupí do své 17. sezony v profesionálním hokeji.