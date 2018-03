Třebíčský kouč Sobotka věští pád Litvínova do první ligy

„Přesto bych neřekl, že to byla z naší strany špatná sezona,“ přesvědčoval hlavní kouč třebíčského A-týmu Martin Sobotka.

Od posledního utkání sezony už nějaká doba uběhla, stačilo to na strávení faktu, že se nepodařilo dostat mezi osm nejlepších týmů?

Je pravda, že určité zklamání z toho, že jsme nezvládli klíčový zápas se Vsetínem, tam bylo. Ale my jsme si mohli zajistit postup mnohem dřív.

Co vám k tomu nejvíc chybělo?

Nedokázali jsme za celou sezonu najít dvojici, útok, nebo aspoň jednoho střelce. Dávali jsme hrozně málo gólů.

Loni se v tomhle směru hodně dařilo Richardu Kristlovi...

Jasně, patřil k nejlepším střelcům soutěže, jenže letos byl úspěšný o dost méně.

Byl jste z nějaké situace či hráče vyloženě zklamaný?

Ne, to určitě ne. Výpadky v sezoně se samozřejmě objevily, ale vyloženě nikdo nezklamal.

Tak tedy naopak, našel byste na letošní sezoně nějaká pozitiva?

Určitě. Pracovali jsme znovu s hodně mladým kádrem, což je naše filozofie. Opět se nám potvrdilo, že když na sobě mladí kluci budou chtít pracovat, na první ligu mají. Dali jsme příležitost spoustě z nich a neuvedli se špatně.

Nicméně, končit sezonu 24. února, to není zrovna ideální termín. Souhlasíte?

Zase tak brzy to není. Loni končilo předkolo play off taky tou dobou. A my jsme odehráli poslední čtvrtfinálový zápas 3. března.

Letos se poprvé z ligy nesestupuje, neutrpěla tím kvalita?

Já myslím, že ne. Nebyla méně zajímavá. Nikdo přece nejde do soutěže s tím, že chce prohrávat.

Vím, že je ještě asi brzy. Ale už víte, jestli budete v Třebíči pokračovat i v příští sezoně? Nebo jinak, měl byste zájem?

Myslím, že jsme tady s kolegou Jardou Barvířem nějakou stopu zanechali, a pokud bude zájem ze strany klubu, rád bych pokračoval.

Loni jste odhadl dobře, že postup do extraligy si z první ligy vybojuje Jihlava. Máte i letos svého favorita?

Podle mě půjdou do baráže Karlovy Vary, České Budějovice, Litvínov a Jihlava. Co se šancí týká, věřím z extraligistů víc Dukle a z první ligy spíš Varům.