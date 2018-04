Hlavní osa týmu by měla zůstat, plánuje plzeňský šéf Straka

Jen jeden dotaz pak Martin Straka, generální manažer a hlavní kouč hokejové Plzně, shodil se stolu. „O tom se dnes vůbec nechci bavit,“ reagoval na otázku, jak je to s jeho možným přesunem na lavičku české hokejové reprezentace.

Řeč se tak točila hlavně okolo bronzové sezony i plánů do té další.

Najdete hlavní momenty, které sérii s Kometou rozhodly?

Vidím dva. První - naše hra v početní výhodě. Doufali jsme, že v tom budeme silní. Místo toho jsme využili jen dvě, dvakrát dokonce sami inkasovali. S tak silným mančaftem to bez gólů z přesilovek nejde. A druhý - proměňování šancí. V každém zápasu jsme jich měli dost. Ale nedokázali jsme to zvládnout. Buď kvůli Čiliakovi, který chytal výborně, nebo nám puky odskakovaly, scházel větší klid.

Nebyl rozdíl také v defenzivě?

Nemyslím. Naši beci hráli skvěle. Ale v útoku jsme byli impotentní. A když nedokážete v sérii jedinkrát vyhrát doma, nejde postoupit. Co nás zdobilo celou sezonu, to jsme v semifinále vůbec nezvládli.

Vzpomněl jste si během pátého utkání na šest let starou historii? S Brnem jste byli v podobné situaci a za stavu 1:3 na zápasy doma dostali výprask 2:7.

Jistě. Tohle byl téměř identický zápas i série. První třetina 1:3, i když tehdy už jsme asi v páté minutě prohrávali 0:3. I dnes jsme začali vlažně, nechápu, co jsme prvních osm minut na ledě dělali. Ale dostali jsme se zpět, vyrovnali, to nás mělo nakopnout. Jenže přišla poslední minuta a něco, co se nám stalo během sezony několikrát. Dostali jsme druhý gól, za patnáct vteřin spálili tutovou šanci a hned z protiútoku nám Brno vpálilo třetí branku.

Dobrá zpráva, pokud se budeme držet těch podobností. Po vyřazení s Brnem na jaře 2012 jste hned další rok slavili titul...

No vida, to mi nedošlo! Tak to je velká výzva... (úsměv) A ještě něco, když jsme to takhle nakousli.

Povídejte.

Stejně jako tehdy, i letos nám scházela taková ta hrubá síla. Máme hodně šikovných kluků na góly, ale také jsme často jako papíři. V osobních soubojích jsme ztráceli. Chyběly tvrdost, neústupnost, pracovitost. Typ Hollwega pár let zpátky. V tomhle směru budeme hledat, abychom tým vhodně doplnili.

Je tohle věc, kterou hráč musí mít v sobě, nebo se dá naučit?

Podívejte na Martina Erata. V základní části do těla skoro nechodil. Ale přijde play off a jde do toho po hlavě. Je to o tom, jak moc za něčím jdete, jak moc toho chcete dosáhnout. V tom je síla Brna veliká. A pro mě je to před finále znovu velikánský adept na titul.

Vás teď čeká jiná práce. Sestavit kádr pro příští sezonu. Podaří se osu týmu udržet?

Věřím, že ano. Milan (Gulaš) určitě zůstává. Tomáš (Mertl) má výstupní klauzuli do zahraničí, ale byli bychom šťastní, kdyby také on zůstal. Smlouvu má i Míra Svoboda, ale znáte NHL... Doufám, že vydrží, protože celou sezonu chytal úžasně. A shánět zase nového prvního gólmana není jednoduché.

Koho dalšího byste vyzdvihl?

Indrak, Stach, Sklenička, Moravčík, ti šli s výkony nahoru. Jsem rád, že jsme zabudovali i hodně mladé kluky, Kantner a Kaňák měli výbornou sezonu. Mládež šlape, od osmáků po juniory máme medaili. Těch nadějných kluků je tam spousta. Teď je jen a jen na nich, aby to pochopili a vzali za správný konec...