Od prvního zápasu bych hrál až do rozhodnutí, říká plzeňský šéf Straka

Už ve čtvrtek povede Škodu, vítěze základní části extraligy, v domácí Home Monitoring Areně do první čtvrtfinálové bitvy proti Olomouci. Ve stejné fázi play off se tihle soupeři utkají po dvou letech, na jaře 2016 vyhrála Plzeň 4:1 na zápasy.

Kdy z vás ta nervozita spadne?

Jakmile se postavím na střídačku a vhodí se úvodní buly. Pak už žiju jenom zápasem.

Co před čtvrtfinále cítíte z týmu? Nervozitu, emoce, soustředění...?

Velké odhodlání. Kluky jsme v olympijské pauze hodně honili, tréninky byly tvrdé. Teď se to snažíme odlehčit, aby to bylo zábavnější formou. Aby hráči byli natěšení, aby je hokej bavil. Všichni si přejeme, aby už to začalo, čekání je dlouhé. Ale natěšení můžeme být, jak chceme, důležité bude ukázat to potom na ledě. Jenom tam je pravda a tam to musíme přenést.

Vyšla na vás Olomouc. Jaká to bude série?

Moc těžká. Dlouhá a náročná. Olomouc je poctivý mančaft, v obraně má velké a silné hráče. Budou skvělí v defenzivě, budou čekat na naše chyby. A v brance mají výborného Konráda. V předkole se jim dařilo i v přesilovkách, na to všechno se musíme připravit.

Jaký máte respekt ke Zdeňku Venerovi, ostřílenému kouči na lavičce Hanáků?

Velký. Je to vynikající trenér. Je vidět, co s Olomoucí dokázal. Klobouk dolů, jak hráli celou sezonu a jak zvládli předkolo.

Překvapilo vás, že se Zlínem si poradili v takovém stylu?

Tušil jsem, že nebude padat moc gólů, což se potvrdilo. A ve čtvrtém utkání už se mi Zlín zdál trošku utrápený, docházela mu víra a nesedlo jim to. Zato Olomouc bojovala, hráči padali po držce. To jim přineslo zasloužený postup. Opakuji, budeme to mít velice těžké. A je to jen o nás, jak se nachystáme. Jak budeme chtít, jak budeme bojovat. Musíme chytnout hned začátek série, dostat se do toho rychle.

Olomouc jste vyřadili ve čtvrtfinále předloňské sezony. Jak se jejich tým od té doby změnil?

Jsou o ty dva roky zkušenější. Hráči jsou dlouho spolu, kostra týmu je stále stejná. Věří systému, svojí hře. A funguje jim to.

V prvním utkání sezony jste je doma rozprášili 10:0. Počítám, že teď už je to jen výsledek pro zasmání...

Přesně. I kdybychom je takhle porazili v posledním kole, neznamená to vůbec nic. Teď začíná nová soutěž, na hráče bude úplně jiný tlak.

Je naděje, že do čtvrtfinále zasáhne zraněný Milan Gulaš, který léčí natržený vaz v koleně?

Máme ještě tři dny, uvidíme. Rozhodne se zřejmě až v den zápasu, jestli do toho bude moci jít. V tuhle chvíli to nevíme.

Co se v těch zbývajících dnech dá ještě natrénovat?

Teď už je to o taktice na Olomouc. O nácviku přesilovek, hře v oslabení. Myslím, že to v té sérii bude klíčové. Nečekám, že by padalo moc gólů, a tak budou rozhodovat hlavně přesilovky na obou stranách.

Budete zápasy na střídačce hodně prožívat?

Konečně o něco jde! (úsměv) Jistě, základní část jsme zvládli skvěle, toho si moc vážíme, ale teď už je to pryč. Zápasy půjdou rychle po sobě, nesmíte nic podcenit, musíte být připravení, že po jednom utkání bude třeba rychle něco změnit. Teď už se každé zaváhání může vymstít. Jak vám ujede vlak, je to špatné a jste v problémech. Takže na střídačce budu vnímat velké napětí, ale zároveň to bude o to zábavnější.

Od pátého utkání série se při nerozhodném stavu prodlužuje až do rozhodnutí. Libí se vám to?

Já to mám rád. Hrál bych to už od prvního zápasu do rozhodnutí! I když se hraje dva dny po sobě a je to pak hodně o fyzičce. Tyhle bitvy už by neměly rozhodovat samostatné nájezdy. Kdo dá gól, ať vyhraje. Takhle se to hraje v Americe a mně se to tak vždycky líbilo. Ale to je samozřejmě jen můj názor, spousta lidí může mít opačný.