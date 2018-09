Zapracovali jsme další výborné kluky, věří šéf plzeňského klubu Straka

Za oceán zamířili gólman Svoboda i obránci Moravčík se Skleničkou, do KHL v čínském Kunlunu nejlepší střelec Mertl, kariéru ukončil rekordman v počtu odehraných ligových utkání Kadlec, zdraví nedovolí hrát tvrďákovi Hollwegovi...

„Změn bylo dost. Ale zapracovali jsme do toho další výborné kluky. A další, jmenovitě třeba Míra Indrák nebo David Stach, by se zase měli posunout výš, už u nás něco mají odehráno. Z týmu mám skvělý pocit,“ tvrdí Martin Straka, generální manažer HC Škoda.

Rok a půl byl u týmu i jako hlavní kouč, po minulé sezoně ale ohlásil návrat „do kanceláře“ a hlavní zodpovědnost převzal Ladislav Čihák, Straka bude sledovat tým shora.

„Pro mě to bude stejné, už jsem to zažil,“ mínil šéf klubu. Nad dotazem, co bude důležité pro úspěch, se jen pousmál: „Nechci opakovat, co říkám deset let po sobě. Vždy, když jsme měli úspěšnou sezonu, měla základ v dobrém vstupu do soutěže. V opačném případě jsme to pořád honili. To neplatí jen pro extraligu, stejné je to v NHL.“

I proto Straka vítá, že v úvodu extraligy týmu pomůže zkušený forvard Novotný, bývalý kapitán reprezentace.

„Nemá cenu spekulovat, jak dlouho Jirka zůstane. Zatím je dohoda na měsíc, ale může se stát, že odejde i dřív. Ale takoví hráči jsou pro mančaft strašně důležití, i kdyby zůstali jen na pár utkání. Jsou to vítězné typy, mladí se mají od koho učit na ledě i v kabině.“

Povzbuzením před startem extraligy je jízda Ligou mistrů. Škoda dvakrát zdolala obhájce trofeje z Jyväskylä, stejně tak švýcarské Lugano, s předstihem má jistý postup do osmifinále. „Kluci ukázali kvalitu i velkou chuť. Ale teď je znovu na nich, aby to přenesli do extraligy hned od prvního zápasu. Bude zase úplně jiný tlak,“ říká Straka.

Za deset let jeho vlády v Plzni klub získal titul, tři bronzy a dvakrát Prezidentský pohár. Zaútočí letos na další medaili?