Olomoucký kapitán Vyrůbalík po lekci v Brně: Jsme v mrtvé zóně

V předchozích čtyřech zápasech venku jste vyhráli. Byl největší rozdíl zkrátka v kvalitě Brna?

Když vezmu první třetiny posledních zápasů, tak byly úplně stejné. Akorát jsme dostali jeden gól, teď tři. Kometa je v takové pohodě, že si už zápas nenechala ujít. My jsme se ve druhé třetině zvedali, ale bohužel jsme šance neproměnili, a to nás psychicky složilo. A ve třetí třetině už šlo vidět, že je Kometa úplně v pohodě. Ne, že by jí tam spadlo všechno, ale byla v klidu. Byl velký rozdíl v obou mužstvech.

Brno si pak náskok hlídalo.

To jo. Měli jsme nějaká přečíslení i tím, že už hráli na riziko. Asi by takhle za stavu 0:0 nehráli. Čas plynul, my jsme přesilovky nevyužili a prostě to takhle dopadlo. Ani jsme nevěděli, jak se zvednout. Teď máme víc zápasů, tak možná i fyzička docházela. Teď máme další dva zápasy doma, musíme se na ně soustředit. Je potřeba je zvládnout, pak si trošičku odpočineme.

Cítil jste vůbec moment, kdy jste se mohli vrátit do zápasu?

Možná, kdybychom dali gól, něco jsme měli, ale minimum. To bychom museli být hodně produktivní. Střel bylo sice docela dost, ale z dálky a nebyly bůhvíjak nebezpečné. Opravdu si to kontrolovali. Že bychom dostali Kometu pod větší tlak, to určitě ne. To spíš oni nás.

Kometa jako úřadující mistr je na čele. Kraluje právem, že?

No tak poznali jsme, že mají pohodu, že si puky dávají, různě se točí, beci sjíždí. V naší třetině jsme byli bezradní. Z toho vznikl třeba druhý gól, když se hráč objevil sám před bránou a zasunul to tam. Dva góly byly tečované, dobrý, pomůže i štěstí, ale ta pohoda není zadarmo. Chtěli bychom být taky na takové vlně co Kometa, ale my se většinou dostaneme dolů. I když v zápase vedeme, tak to nedokážeme udržet. A proto je Kometa tam, kde je. Buď dokáže zápas otočit, nebo si vedení udrží.

Měli jste sílu Brna v hlavách?

To zas ne. My jsme tady dokázali loni vyhrát.

Čekali jste, že na vás tak vletí?

Neříkám, že by na nás úplně vletěli, ale jsou silní na puku. Špatně se jim odebíral.

Teď se potřebujete chytit doma proti jihlavskému nováčkovi...

Je třeba soupeře doma taky dostat pod tlak, a když už se dostaneme do vedení, tak se o něj nestrachovat. Tak jsme ztratili spoustu bodů. Pak není sebedůvěra, odhazujeme puky místo toho, abychom si je podrželi, najeli si, komunikovali. Teď je to v mrtvé zóně. I když jsme vyhráli ve Vítkovicích za dva body, tak víme, že výkon nebyl úplně ideální. Takhle bychom dál určitě nebodovali.