Hradeckého Chalupu potěšili v Plzni fanoušci, pak mu ale chybělo štěstí

Hokej

Zvětšit fotografii Matěj Chalupa | foto: Martin Veselý, MAFRA

dnes 10:39

Neodehrál špatné utkání, ale štěstí na své straně v něm moc neměl. Matěje Chalupu, útočníka hradeckého Mountfieldu, to po zápase v Plzni mrzelo asi o to víc, že si na ledě západočeského týmu zahrál o extraligové body poprvé, co ho v létě po třech letech opustil, když přesídlil do Hradce.