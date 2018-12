Už mi říkali, že jsem dřevák. V derby to hradecký Chalupa změnil

Do Pardubic vyrazili v roli jasných favoritů, ale znáte to. Začátek zápasu se soupeřem, který devět předcházejících zápasů prohrál, také ukazoval na to, že může stejně jako v prvním vzájemném duelu sezony, dojít k překvapení.

Domácí Pardubice sice vedly, ale po vyrovnání ve druhé třetině si hned na začátku třetí vzal střelecké slovo hradecký útočník Matěj Chalupa a svým druhým gólem v sezoně nasměroval favorizovaný Mountfield k výhře.

„V každém zápase mám nějaké šance, ale už mi i kluci říkají, že jsem dřevák, že to není možné, co nedáme,“ vypravoval šťastný střelec poté, co přispěl k výhře 4:1 a Mountfield tím napravil předcházející domácí zaváhání s největším rivalem, v němž prohrál 4:6.

Tentokrát jste nezaváhal, jak jste gólovou akci viděl?

Jel jsem po pravé straně, Maris Bičevskis hru skvěle stáhl na střed a mně se tam uvolnil prostor. Zatáhl jsem to tam a střela propadla do branky.

První třetina vám ale moc nevyšla. Proč?

Jak říkal Petr Koukal, moc nám nešly nohy. A měl pravdu. Naštěstí jsme od druhé třetiny začali jezdit a překlopilo se to na naši stranu.

Bylo to derby, navíc v prvním letošním jste doma překvapivě prohráli. Jaká byla atmosféra před zápasem, v němž jste také byli favoritem, ale proti vám stál rival z největších?

V hlavách jsme samozřejmě měli, že je to derby, ale jinak jsme se na to připravovali jako na každý zápas. Dobře, že to vyšlo.

V čem je to jiný zápas než ostatní?

Derby je vždycky specifické. Pro nás i pro fanoušky. Díky bohu, že jsme ho zvládli, i když to nebylo jednoduché.

Co Pardubice, které neprožívají právě jednoduché období?

I na nich bylo znát, že to bylo derby a že potřebují bodovat. Ke konci zápasu se to celkem řezalo, naštěstí k ničemu většímu nedošlo.

V první polovině utkání jste byli dost často vylučováni, poté se to obrátilo, ale přesilovky tentokrát utkání nerozhodovaly. Proč?

My jsme naše oslabení odehráli velmi dobře, docela se nám v něm daří. Naopak v přesilovkách se nám nedařilo, musíme se v nich zlepšit. Hlavně víc střílet a stát před bránou.

Vy v současné době hrajete v prvním útoku a díky tomu dostáváte více prostoru. Bylo jen otázkou času, kdy z vaší strany přijdou i góly?

Myslím, že ano. Moc si to na ledě po boku Petra Koukala a Radka Smoleňáka užívám. Jsou to zkušení frajeři, kteří mají hodně odehráno v reprezentaci, navíc oba byli kapitáni, hraje se s nimi skvěle.

Nedávno v Hradci prodloužil smlouvu, pomohlo vám i to?

Vzhledem k tomu, že jsem šel v létě do Hradce pouze na zkoušku, tak jsem strašně rád, že jsem přesvědčil a můžu tu hrát dál.