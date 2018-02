Brankář Machovský se v zámoří popral. Užil jsem si každý okamžik, říká

Toledo vedlo sedm minut před koncem 4:0, když se spustila hromadná bitka všech hráčů u mantinelu.

Mezi deset aktérů se nakonec zapojil i gólman Kansasu McDonald, který do zněti těl přijel a bez ohlížení začal mlátit hokejkou soupeře do hlavy. To se vůbec nelíbilo Machovskému, který do té doby vše sledoval z poklidné vzdálenosti.

„Nikdy jsem se podobné akce neůčastnil. Bylo to šílené,“ komentoval po zápase pro toledoblade.com Machovský.



Bitka se mu vydařila. Soupeře ihned svlékl z dresu a zasadil mu několik ran do obličeje. „Musel jsem bránit své spoluhráče! Hřiště jsem přebruslil docela rychle, takže jak jsem dojel, byl jsem docela unavený. Nebyla to zas tak velká bitka. Myslím, že jsem se hlavně ubránil,“ řekl Machovský.

Podívejte se na hromadnou bitku mezi Toledem a Kansasem:

Vše odstartoval zkrat kansaského útočníka Garretta Klotze, který po odpískání několikrát udeřil hokejkou do ležícího A. J. Jenkse.



Trenér Toleda Dan Watson pro to neměl ani špetku pochopení a po zápase se vyjádřil velmi ostře. „Jejich trenéři by se měli cítit trapně. Celá organizace se zahanbila. Klotz by měl být suspendován do konce roku. Měl by sním být konec. Tohle je nepřijatelné. Naše liga se snaží vymanit z předpojatého obrázku z 80. a 90. let!“

Machovský si však bitku užil, na 19. utkání za Toledo jen tak nezapomene. „Tohle se mi v životě moc často nestane, takže jsem si užil každý moment,“ řekl Machovský, který po bitce vybízel diváky k podpoře.

Machovský v Toledu předvádí dobré výkony. Průměrně pustí 1,93 gólu na zápas a úspěšnost zákroků drží na 93,3 procentech.