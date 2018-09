Premiéra s nulou? Smekám před blokujícími kluky, chválil Machovský

Přitom úvod střetnutí se sparťanům před solidně zaplněnými tribunami O 2 arény příliš nepovedl. Závažnější hradecké šance ale až s ledovým klidem likvidoval 25letý Machovský, který se do nejvyšší tuzemské soutěže vrátil po ročním angažmá za mořem.

Napadlo vás před utkáním, že byste si mohl osladit návrat nulou?

Čisté konto je vždy fajn, ale je to také zásluha celého týmu. Kdyby se nehrálo zodpovědně od obrany, žádná nula by nebyla.



Už od začátku zápasu jste ale působil velmi sebevědomě. Cítil jste formu?

Forma se buduje v průběhu zápasu. Ale když jde na vás hodně střel, dostanete se do toho rychleji. Hradec pálil dost a proto to bylo z tohoto pohledu jednodušší. Velké tutovky ale naštěstí neměli, navíc mi hodně pomohli kluci.

Měli s čím, vždyť na vás šlo přes 40 pokusů...

Musím smeknout před kluky, že zblokovali tolik střel. To celkové číslo je fakt velké, ale mnoho šancí spoluhráči zneškodnili.



Jak se vám celkově zamlouvala hra Sparty?

První zápas a navíc tady doma, to je vždy vyhecované. Nechci úplně říct, že se každý chce předvést, ale je to rozhodně větší stres. Ovšem zvládli jsme to výborně a díky našim gólům jsme se udrželi v zápase. Pak jsme to dotáhli do konce.

Bylo to těžší i kvůli tlaku, pod nímž se Sparta nachází po nevydařených sezonách?

Chtěli jsme mít dobrý vstup do sezony, ale musíme jít zápas od zápasu. Soustředit se na sebe a nekoukat, co se děje kolem. Jedině pak můžeme být úspěšní.



Pomohlo, že nových tváří v čele s trenérem Kruppem je v týmu víc?

Pozornost na sebe hodně strhává právě Uwe, což je dobře, umí si s tím poradit. My jsme se mu po povedené přípravě odvděčili i výhrou v prvním zápase. Jsme spokojení.

Komunikuje s vámi trenér Krupp, nebo vás jakožto gólmana spíš nechává být?

Sem tam prohodíme pár slov. On ví, co od brankáře chce, a já zase vím, co čekat od něj. Hrál obránce v NHL po mnoho sezon, od jeho zkušeností se odrážíme.

Šlape i komunikace o přestávce, nebo se překládá?

Uwe funguje v angličtině, má ji výbornou. A když říká něco hodně složitého, anglicky méně nadaným to přeloží asistent Jaroslav Nedvěd.