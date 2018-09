Nula je vždy ošemetná. Ten puk jsem neviděl, říká sparťan Machovský

Pohledný zápas to nebyl, Sparta jako by po celou dobu doufala, že jí pro vítězství postačí gól Jiřího Smejkala z desáté minuty. „Byli jsme až moc pasivní, přestali jsme bruslit, čehož Hradec pochopitelně využil,“ hodnotil po skončení trenér domácích Uwe Krupp.

Příhodná situace pro uklidňující stav se naskytla z kraje třetí třetiny díky přesilové hře pět na tři. Jenže ani tu útočné formace Sparty neproměnily. A tak domácí dál spoléhali na Machovského, jenž se snažil, co mohl. Leč nakonec marně.

Byla rozhodujícím momentem neproměněná přesilová hra pět na tři?

Určitě to faktor byl. V takové situaci musíme alespoň obří gólovou šanci vytvořit, když už ji neproměníme. Ani to se ale nestalo.

Cítil jste, že Sparta ve třetí třetině polevila?

Nojo... Šli jsme do ní s vedením a přesilovou hrou. Kdybychom dali gól, Hradec jsme uzemnili. Oni se naopak dostali do hry a celou třetinu tlačili. Asi jsme byli moc pasivní. Kdybychom byli aktivnější, možná se k šancím soupeř ani nedostal.

Jak jste vlastně viděl situaci, kdy jste dostali vyrovnávací gól. Padl hned po buly.

Já jsem ten puk neviděl, to je ten problém. Hradec buly čistě vyhrál, Vincour puk dobře schoval. Někomu snad letěl i kolem trenek. Já jsem ho viděl, až když byl u mě, to je pozdě.

Neměl jste málo práce, že? Šlo na vás 31 střel, dalších 12 letělo mimo.

Dokud jsou ty zákroky úspěšné, tak vůbec nevadí, že jich je hodně. Aspoň se držím v tempu, můžu se lépe soustředit.

Vaši spoluhráči dalších 24 střel zblokovali, jste rád?

Kluci blokují neskutečně moc střel, strašně mi tím pomáhají. Pak zbývá pár střel od mantinelu, a to každý gólman pochytá, jinak nemá co dělat v extralize. Pro mě to je daleko jednodušší.

Byl rozdíl oproti prvnímu zápasu s Hradcem, kdy jste vychytal nulu?

Nula je vždycky ošemetná. Dnes jsme dali méně gólů, v tom byl rozdíl, jinak ten zápas byl skoro stejný. Oni tlačili nás, my jsme dokázali zatlačit je. Jen jsme tentokrát nedali víc branek.