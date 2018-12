Parádní týden hradeckého Pauloviče: nominace a dva góly ve Vítkovicích

Letní posila hradeckého mužstva totiž na jeho začátku dostala pozvánku do slovenské reprezentace na blížící se Německý pohár a na jeho konci se výrazně zapsala do zápasu Mountfieldu ve Vítkovicích.

Svým vyrovnávacím gólem na 4:4 osm vteřin před koncem 3. třetiny a rozhodujícím nájezdem v osmé sérii si navíc poprvé od svého příchodu na východ Čech zapsala do statistik dva góly v jednom extraligovém zápase. I díky nim se Paulovič drží v popředí kanadského bodování hradeckých útočníků.

„Hlavně že jsme konečně zabodovali venku. Sice to bylo jen za dva body, ale těší to,“ vykládal po zápase ve Vítkovicích třiadvacetiletý slovenský reprezentant.

Hradec versus Třinec Předehrávka 31. kola hokejové extraligy, dnes v 18 hodin.

Utkají se čtvrtý tým tabulky (Hradec, 41 bodů/25 zápasů) s prvním (Třinec, 49/24).

Oba týmy se v této sezoně utkávají už potřetí, v předcházejících zápasech byly úspěšnější domácí, Hradec 2:0, Třinec 3:1.

Třinec zvítězil desetkrát v řadě a ztratil při této šňůře jediný bod, bodoval celkem třináctkrát v řadě, jen jednou z toho prohrál.

Hradec uspěl pouze ve třech z posledních osmi duelů, naposledy ale vyhrál v neděli ve Vítkovicích 5:4 po samostatných nájezdech.

Mountfield trápí marodka útočníků, včera na seznamu zraněných byli Pilař, Berger, Miškář, Vincour, Lessio a Cingel, ani jeden z nich v neděli ve Vítkovicích nehrál.

I když to nebyly tři, na což venku čekáte už od září?

Pravdou je, že tohle nás trápí. Máme v hlavách, že pořád jezdíme ven a tři body nám pořád chybějí, vždycky získáme jen jeden, nebo dva.

Čím to podle vás je?

Musíme se zabývat pořádně i detaily, které jsme třeba plnili právě v úvodu zápasu ve Vítkovicích, a proto jsme vedli.

Na začátku poslední třetiny, poté, co jste dostali během minuty dva góly, jste ale prohrávali 2:4. Co bylo podle vás špatně?

Sice jsme měli dobrý vstup do zápasu a vedli jsme 2:0, ale nesmí se nám stávat, že nám soupeř za tohoto stavu jezdí do přečíslení dva na jednoho, nebo dokonce tři na jednoho. Z toho jsme dostávali góly. Je ale dobře, že jsme se vrátili zpět do zápasu a konečně jsme vyhráli venku. Musíme se posunout dál.

Vyrovnání a tím i odvrácení prohry jste zařídil vy osm vteřin před třetí sirénou, jak jste celou situaci viděl?

Ocitl jsem se sám mezi kruhy a krásně jsem tam dostal puk. Když mám říct pravdu, tak jsem se ani nedíval na branku, jen jsem puk vystřelil a padlo to tam.

Poté jste rozhodl i o druhém bodu pro váš tým, když jste proměnil v osmé sérii svůj samostatný nájezd...

Věděl jsem, co chci udělat, a brankář mi to sežral. Proto jsem dal gól.