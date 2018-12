Nebyli jsme před brankou důrazní, litoval jihlavský útočník Pekr

O tři měsíce později už to ovšem tak slavné nebylo. Nejen Pekr, ale žádný jiný jihlavský hokejista v sobotním souboji nevstřelil Motoru gól, a utkání proto skončilo porážkou Dukly 0:2.

„Tehdy nám tam spadlo skoro všechno, byl to docela jiný zápas než teď,“ zamýšlel se Pekr. „Některá utkání se prostě vůbec nedají srovnávat, přestože v nich hrají stejní soupeři.“

Co podle vás tentokrát rozhodlo o tom, že jste prohráli?

Možná první třetina, ve které jsme měli čtyři po sobě jdoucí přesilovky, ale ani jednu jsme nevyužili. To byl asi jeden z momentů, kdy se zápas lámal. A pak asi ještě některé nevyužité šance těsně předtím, než jsme inkasovali.

Byl českobudějovický brankář Petr Kváča v sobotu k nepřekonání?

Ne, my jsme jen nebyli tak úplně důrazní, žádnou střelu jsme za jeho záda nedotlačili. A ani jsme vlastně těch střel tolik neměli. Prostě Budějovice byly tentokrát o dva góly lepší.

Dá se tedy říct, že za jediné pozitivum se dá označit atmosféra na Horáckém zimním stadionu? Přes čtyři tisícovky diváků, to je hodně solidní číslo...

Bavili jsme se o tom se spoluhráči, že právě v tom je rozdíl mezi extraligou a první ligou. Co se týká návštěvnosti, byl to v sobotu v Jihlavě určitě extraligový zápas.

Pro hráče v tomto směru mnohem víc motivující?

Samozřejmě že motivující. V takové atmosféře hráč nevypustí jediný souboj o puk.

Jihlavský hokejista Matěj Pekr

Což se s jinými soupeři může stát?

Chci říct, že je znát, když pak přijede v pondělí někdo slabší ze spodních pater tabulky a přijde o tři tisíce lidí méně. To se pak my hráči do zápasu hůř dostáváme. I proto nejsou výkony proti těm horším takové, jaké bychom chtěli.

I přes sobotní porážku se stále držíte s přehledem na prvním místě, takže důvod k nějaké skepsi či panice předpokládám v týmu není. Nebo se pletu?

To vůbec. Když to řeknu v nadsázce, tak my už dneska nevíme, jak jsme včera hráli. (směje se) Zaobírat se něčím, co stejně nemůžete změnit, nemá smysl.

Navíc když to z vaší strany zase nebyl tak úplně špatný zápas, co?

Přesně tak. Měli jsme jen špatné přesilovky a horší důraz před brankou.

Takže přesně to bude potřeba v pondělí v Prostějově vylepšit?

Ano, doufám, že se z toho poučíme. Jinak to bude určitě zase složitý zápas, jako každý. Navíc víme, že Prostějov má teď slušnou šňůru výher a v tabulce už je třetí. Každopádně věřím ve šťastný konec.

Vy jste v předchozím souboji ve středu v Přerově nehrál, měl jste nějaké zdravotní problémy?

Ano, ale jen menší. Šlo o svalové zranění. Naštěstí stačil týden regenerace a zase je všechno v úplném pořádku.