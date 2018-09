Pekr věnoval svůj hattrick zesnulé kamarádce, probírat to nechtěl

Byl u více než poloviny všech zásadních situací, které se ten večer na Horáckém zimním stadionu udály. Přesto sám sebe hokejový forvard Pekr za hlavní hvězdu vítězného utkání (7:0) nepovažuje.

„Myslím, že hlavním strůjcem naší výhry byl Nik,“ vyzdvihl výkon spoluhráče Niklase Lundströma - švédského brankáře ve službách Dukly. „Hodně nám pomohl. Vždy, když jsme to nejvíc potřebovali, tak vytáhl perfektní zákrok,“ nešetřil chválou Pekr.

Váš hattrick ovšem taky určitě stojí za pozornost. Mimochodem, vybavíte si, kdy jste naposledy vstřelil v jednom utkání tři góly?

A víte, že to si zrovna pamatuju? Bylo to za Kladno v play off právě proti Jihlavě. Myslím, že šlo o třetí semifinále. Přesné datum ale říct nedokážu. Každopádně to podle mě bylo v tom roce, kdy Jihlava postupovala do extraligy.

Pondělní tři góly jste údajně věnoval své zemřelé kamarádce...

Je to tak, ale víc bych to nechtěl rozebírat. Jedná se o celkem čerstvou věc. Něco se stalo 29. srpna.

Věříte, že jste zmiňovaným hattrickem přesvědčil i těch pár jihlavských fanoušků, kteří vám zpočátku nebyli nakloněni?

Tohle taky nechci moc komentovat. Každý má právo na svůj názor. I když já si tedy myslím, že jsem nic špatného neudělal. Jestli šlo o nějaké gesto po gólu, tak to k hokeji patří. Ale že bych někdy zvedl prostředníček, toho si nejsem vědom.

I kdyby, tak myslím, že tři góly v prvním domácím soutěžním zápase jsou celkem slušná omluvenka, nebo ne?

Možná ano, možná jsem některé lidi přemluvil, aby šli na moji stranu. Abychom táhli všichni za jeden provaz. Ale možná taky ne. Já se tím ale zaobírat nebudu, na světě jsou daleko důležitější věci.

Motor jste rozstříleli 7:0, i když z hlediště to tak jednoznačně nevypadalo. Dokonce bych si troufla říct, že soupeř byl chvílemi hokejovější...

Vidím to stejně. Měli optickou převahu, ale my jsme dokázali využívat jejich zaváhání. Přesně tak, jako nás v sobotu trestal Přerov.

Zápasy jdou na začátku hodně rychle za sebou. Může vám pondělní výsledek psychicky pomoct ve středu v Prostějově?

Řekl bych, že tak, jak jsme nechtěli dělat závěry z prvního zápasu, tak to nebudeme dělat ani teď. Nepřeháníme to ani se zklamáním, ani s nadšením. Musíme se soustředit na další utkání.