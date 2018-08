První trénink na ledě byl pro jihlavskou posilu Pekra utrpením

„Zatím pouze tréninkový, takže to nijak nevnímám,“ brání se s úsměvem produktivní forvard, který do Jihlavy v květnu přestoupil z Kladna. „Až to bude zápasový dres, 8. září, tak to bude asi jiné.“

Jaké? To šikovnému štírkovi naznačí už páteční úvodní přípravný duel Dukly, ve kterém loňský extraligista přivítá kazašského mistra, celek Arlan Kokšetau (od 18.00).

Na druhou stranu, Pekr je natolik zkušený, aby už teď dokázal odhadnout, jaké utkání ho čeká. „Bude to spíš o bruslení, protože s nahrávkou a střelou na tomto ledě je trochu problém,“ připomíná Pekr, že současné tropické vedro zimnímu sportu nepřeje.

„Dopoledne to ještě jde, led asi přes noc trochu přimrzne, navíc se moc nevětrá. Ale až se zítra otevřou dveře do haly, nahrne se sem určitý počet lidí, bude to asi problém,“ předpokládá.

S postupující přípravou se Pekr na ledě ‚hledá‘.

„První trénink, minulé pondělí, pro mě byl utrpením,“ prozrazuje Pekr.

„Mám nové brusle, obvykle je moc neutahuji a tentokrát jsem je utáhl víc. A pak jsem hodně trpěl,“ vysvětluje. „Od té doby se to ale stále zlepšuje a teď už se cítím dobře. Ještě musím trochu zapracovat na spolupráci ruce, hokejka, puk. A myslím, že budu zase zpátky, kde jsem byl v průběhu sezony.“

Zachytá si také Lundström?

Duel proti kazašskému týmu, jenž vznikl teprve v roce 2009 a od té doby si už pětkrát zahrál finále (čtyřikrát neúspěšně), by mohl být premiérou i pro další letní posilu Dukly, gólmana Nicklase Lundströma.

Pětadvacetiletý Švéd, který se s prvoligovou Jihlavou dohodl na smlouvě na jeden měsíc, s opcí do konce sezony, ve středu přiletěl do Česka a včera poprvé trénoval na Horáckém zimním stadionu.

„Bylo teplo, ale dobrý,“ usmíval se někdejší mládežnický reprezentant Tre kronor. „Led byl trochu drsnější, ale v tomto počasí s tím nic nenaděláme.“

Brankář se zkušenostmi z nižších zámořských soutěží se těší na fanoušky Dukly. „Slyšel jsem, že je tu dobrá atmosféra. Tak to bude cool,“ věří Lundström.