V šestnácti hraje s dospělými. Je to pro mě velká čest, říká Toman

V pondělí ho čeká v dresu Českých Budějovic šlágr proti Karlovým Varům, zápas začne v Budvar aréně v 17.30 hodin. Na začátku listopadu by se rád podíval do Kanady na prestižní World Hockey Challenge.

Máte za sebou první dva starty v první lize, nyní se chystáte na další. Jaké se ve vás mísí pocity?

Bylo to pro mě překvapující. Byl jsem rád už za to, že jsem v létě mohl dva týdny s A-týmem trénovat. Předpokládal jsem, že budu nastupovat za juniorku a starší dorost. Je pro mě velká čest, že v šestnácti letech mohu hrát za první tým Motoru.

Ještě v uplynulé sezoně jste pravidelně nastupoval za mladší dorost. Překvapuje vás, jaký jste udělal za jednu sezonu skok napříč soutěžemi?

Nečekal jsem to. Soustředil jsem se pouze na to, abych se prosadil v juniorce a mohl za ni hrát. Hrozně mě těší šance, kterou jsem v áčku dostal.

Po prvním utkání s Třebíčí jste se posunul sestavou do pozice centra třetí formace. Napadlo vás vůbec, že byste mohl dostat hned v následujícím utkání více prostoru na ledě?

Popravdě mě to nenapadlo. Byl jsem šťastný jenom za to, že mohu nastoupit. To, že jsem další zápas hrál ve třetí formaci a byl častěji na ledě, je skvělé. Vážím si toho. Moc mi prospívá, že mám více prostoru.

Matěj Toman v dresu Českých Budějovic

Už jste si zvykl na dospělý hokej? Pomohla vám dvě odehraná utkání v přípravě?

Nevím, jestli úplně zvykl, ale už se začínám přizpůsobovat. Věřím, že to postupem času bude lepší a lepší.

Už vám trenéři prozradili, zda nastoupíte proti Karlovým Varům?

Ano, měl bych nastoupit znovu ve třetí lajně. V pátek na tréninku mi trenéři sdělili, že s týmem budu trénovat celý týden, tudíž se zapojím i do všech utkání.

Jak se těšíte na zápas s lídrem první ligy?

Samozřejmě se těšíme. Čeká nás mimořádně náročné utkání, ale chceme se s tím popasovat a uspět.

Už jste soupeře ze západu Čech rozebírali? Dá se od něj očekávat podobný hokej, který produkoval v baráži?

Speciálně jsme se ještě nepřipravovali, ale víme, co můžeme očekávat. Vary mají dobrý pohyb, nebude lehké s nimi vyhrát.

Poslední zápas proti Karlovým Varům jste odehráli právě v baráži. Chodil jste se na utkání pravidelně dívat?

Ano, z baráže znám výkony Karlových Varů dobře. Nevynechal jsem jediné utkání, bylo na co se dívat.

Na začátku sezony jste nastřádal sedm utkání za juniorku a jedno za starší dorost. Čekal jste, že by mohla přijít šance v A-týmu?

Vůbec ne. Těžko říct, jestli se mi úplně dařilo, ale překvapilo mě to. Neměl jsem žádné signály k tomu, že bych byl povolán do hlavního týmu.

Jste stálým členem reprezentace do sedmnácti let. Kdy vás čekají další boje v národním dresu?

V úterý je jednodenní kemp, na který jsem byl nominovaný. Trenéři Motoru se s trenéry v národním týmu domluvili, že pro mě bude lepší, když budu nastupovat v první lize. Získám zkušenosti, které reprezentace nenabídne.

Reprezentační sedmnáctku čeká v listopadu prestižní World Hockey Challenge. Jedná se o akci, na které byste nechtěl chybět?

Pevně v nominaci věřím. Jedná se o kvalitní turnaj v Kanadě, který je hodně sledovaný, na utkáních je plno skautů. Doufám, že mě trenér nominuje, protože o takovou akci bych nerad přišel.

Máte při náročném programu prostor na odpočinek?

Někdy se najde, ale v kombinaci s denním studiem je to náročné. Jsem rád, že mi učitelé vychází v době tréninků s A-týmem vstříc.