Fanoušci jsou v Litvínově top, chválí švédská posila Porseland

dnes 10:23

Cizinec v hokejové extralize, to je vždy trochu loterie. V případě Mathiase Porselanda to ale vypadá na trefu do černého. Švédský obránce ve své premiéře za Litvínov zaujal spolehlivým výkonem a dvěma asistencemi, i díky němu Verva ve středu rozstřílela Karlovy Vary 7:2.