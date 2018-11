Hokejový Litvínov sehnal obránce pro přesilovky. Získal Švéda Porselanda

Další 1 fotografie v galerii Švédský obránce Mathias Porseland po podpisu smlouvy s Litvínovem, vlevo je generální ředitel klubu Jiří Šlégr. | foto: HC Verva Litvínov

dnes 13:49

Hokejový Litvínov v pátek angažoval vytouženou posilu do obrany, náhradu za ofenzivního beka Karla Kubáta, který před měsícem zamířil do KHL. Smlouvu do konce sezony podepsal 32letý Švéd Mathias Porseland.