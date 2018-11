Třebíč? Nějaké nadávky asi přiletí, ale to jihlavského Pekra nerozhodí

V utkání proti Ústí nad Labem nasměroval Duklu k zisku tří bodů. „Do té branky mělo paradoxně Ústí více šancí. Jenže po jejich chybě na jejich útočné modré jsem jel sám na gólmana a dal gól,“ líčí situaci z osmé minuty. „Od té chvíle jsme ještě v první třetině hru vyrovnali a od druhé už byli lepší.“

Nakonec z toho bylo vítězství 3:1. A vy navíc můžete být spokojený i s tím, že jste se po delší zápasové pauze hned trefil.

Spokojenost je hlavně s těmi třemi body. Nebylo to nějaké lehké utkání. Zápas po reprezentační přestávce bývá vždy takový zvláštní, trochu trvá, než se člověk zase dostane do tempa, do té pohody. Ale gól samozřejmě určitě potěšil.

V pozápasovém rozhovoru jste přiznal, že jste zvolil jiné zakončení, než jste původně plánoval.

Chtěl jsem udělat kličku do forhendu, ale se střelou nahoru. Jenže v poslední chvíli jsem si to rozmyslel, puk trošku potáhl a poslal ho kolem nohy ke vzdálenější tyčce. A padlo to tam.

Stává se často, že si střelec zakončení rozmyslí?

Když má hráč na zakončení více času, tak se mu honí v hlavě více myšlenek. A stane se, že si to pak rozmyslí. Když čas nemáte, uděláte hned to, co vás napadne jako první. A doufáte, že to vyjde.

Pro diváka byl pondělní domácí duel zajímavý i tím, že jste ho na počest Dne válečných veteránů, odehráli ve speciálních vojenských dresech. Jak se vám líbil?

Když budu mluvit za sebe - ale řešili jsme to i s klukama v kabině - musím říct, že se dresy povedly. Mně se strašně moc líbily. S jejich designem jsem byl spokojený.

Nechtěl jste si ho nechat na památku?

Určitě, radost bych z toho měl. Ale dresy nám nezůstaly, půjdou do dražby (výtěžek konkrétně z dresu Matěje Pekra bude věnován rodině českého vojáka, který při misi v Afghánistánu utrpěl těžká zranění a hrozí mu ochrnutí) Takže bych si ho mohl leda vydražit. Ale kdyby nám zůstaly, nikdo by se nezlobil.

Matěj Pekr z Jihlavy

Ve středu vás čeká další zajímavý duel, derby v Třebíči. A konkrétně pro vás bude asi hodně pikantní. Už se množí otázky na to, jak se Matěj Pekr těší do Třebíče?

V pondělí takové padly. Ale je to vlastně už půl roku (od příchodu Pekra do Jihlavy), co se to se mnou táhne. S otázkami na Třebíč se setkávám celkem často. Ale já osobně to nijak extra nevnímám. V Třebíči jsem sice nějakou část kariéry působil, ale už to tak neberu. Možná je to i věkem, už si to tolik nepřipouštím. Je to za mnou, jsem teď jinde a tam chci vyhrávat.

V prvním letošním souboji Dukla - Horácká Slavia jste dal dvě branky. Nechal jste si něco do Třebíče?

Já budu hlavně rád, když získáme tři body. A jestli dám nějaký gól, bude to zase bonus navíc. Samozřejmě z něj budu mít radost. Ale pro mě je prvořadá výhra.

Dá se čekat, že si své vyslechnete i od místních fanoušků. Jste na to připravený?

Nebudu si toho všímat. Asi si tím projdu, nějaká situace může nastat a nějaké nadávky asi přiletí. Ale mě to nerozhodí. Těším se na zápas, na derby, dobrou atmosféru, na nějaký náboj a tempo. A víc neřeším.