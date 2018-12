Pokyn k bitce po neuctivém hitu? Trenér Calgary z tiskovky radši odešel

Slova o neuctivosti pronesl 24letý útočník Elias Lindholm. „Za toho stavu? Nejsem šťastný, Backlunda potřebujeme...“

Zda šlo o čistý hit, nebo o nedovolený zákrok s úmyslem trefit hlavu, se v zámoří neshodnou. Rozhodčí samotný hit nechali bez trestu, což může posloužit jako jeden z argumentů.

Podobný postoj zastává i trenér Minnesoty Bruce Boudreau: „Co se týče mě, byl to pěkný hokejový hit.“

Ze strany Flames však pochopení nehledejte. Po úderu na led vlétl 23letý Kanaďan z farmy Ryan Lomberg a pro Dumbu si dojel. Sundal rukavice, poslal 24letého obránce soupeře k ledu a na něm mu uštědřil ránu pěstí.



Na střet Dumby s Backlundem a následnou bitku se podívejte ve videu:

„Nevím, jestli mu dali pokyn, nebo ne. Polovinu zápasu a rozhodně poslední minuty vůbec nehrál. Ať o tom rozhodne NHL,“ kývl trenér Boudreau.

„Ale já chápu, že je ten zákrok rozlítil. Rozumím tomu, protože jsem sám v takové situaci už byl,“ dodal Dumba.



A reakce trenéra Calgary Billa Peterse? Z tiskovky raději odešel v půlce věty, aby neřekl něco, čeho by mohl později litovat. „Očividně šlo o čistý hit, protože nepřišel žádný trest,“ řekl ironicky a doprovodil větu strojeným úsměvem. „Kdybychom pár minut předtím proměnili šanci, mohlo to být 3:0 a nic z toho by se nestalo. A to.. To je, co...“ nedopověděl za odchodu Peters.

Lomberg za podněcování bitky a samotnou rvačku dostal s osobním trestem celkem 17 trestných minut. Calgary vedení uhlídalo a vyhrálo 2:0.

Bude mít celý incident dohru? Disciplinární komise ligy by se mohla podívat na úder Dumby, podle záběrů hlavu Backlunda trefil neoddiskutovatelně, pokud by komise v incidentu shledala úmysl, mohl by dostat zápasovou stopku i finanční pokutu. O peněžní postih si řekl i Lomberg nejen kvůli ráně pěstí do hlavy ležícího Dumby. Trenér Peters se zřejmě předčasným úprkem závadným výrokům vyhnul.