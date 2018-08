Hamrlík junior nakoukl mezi muže. Už se na něj nevztekám, říká otec

„Má přehled, rozehrávku, rychlé ruce, ale ještě potřebuje zesílit, nabrat aspoň deset kilo. V osobních soubojích mu schází síla,“ řekl Martin Hamrlík na adresu svého syna Matyáše, který za A-tým Beranů debutoval v úterním přípravném zápase proti Novým Zámkům.

„Hlavně nechci udělat taťkovi ostudu,“ přeje si Matyáš.

Úkol je to přetěžký. Martin Hamrlík náleží mezi legendy klubu, jeho dres s číslem 41 visí od loňského ledna pod stropem Zimního stadionu Luďka Čajky.

„Taťka i strýc byli pro mě vzorem,“ zmínil Matyáš strýce Romana, prvního Čecha draftovaného v NHL jako jednička a olympijského šampiona z Nagana.

Matyáš Hamrlík

Premiérový start za seniorský tým Zlína si připsal pět dnů po osmnáctých narozeninách. „Taťka byl v mém věku lepší,“ prohodil Matyáš, jehož otec už v sedmnácti hrál pravidelně federální extraligu a patřil mezi opory mužstva.

„Musím zesílit, zrychlit, zvyknout si na mužský hokej. Nejsem vyspělý jako jiní,“ uvědomuje si Matyáš Hamrlík.

„Je před ním kus práce, aby se někam dostal,“ přidal se táta Martin, který má syna na očích doma i na zimním stadionu.

Spolu s hlavním trenérem Robertem Svobodou dali Matyášovi šanci v přípravě.

„Nehrál za odměnu. V přípravě nevypadal špatně. Ale na extraligu zatím nemá, o tom nikdo nepřemýšlel. Jde o to, aby se obouchal mezi chlapy. Že patří mezi nejlepší, ať dokazuje mezi juniory,“ pravil Martin Hamrlík, který musí zvládat nevděčnou dvojroli trenéra i rodiče. „Nedá se k němu přistupovat jako k jiným hráčům, to bych lhal.“

Na testech uspěl Kulda Lotyš Kulda zůstává Čtvrtým lotyšským hokejistou, který si ve Zlíně zahraje českou extraligu, bude útočník Edgars Kulda. Na rozdíl od Slováka Radovana Puiliše uspěl na testech. „Přesvědčil, že je schopen být přínosem pro náš tým. Jedná se o technicky velmi zdatného hráče, který se zároveň prosazoval bodově. Věřím, že produktivitu si přenese i do sezony,“ doufá trenér Robert Svoboda. Kulda je s bilancí 2+2 nejproduktivnějším hráčem týmu v přípravě.

Jejich vztah trenér – hráč se postupně vyvíjel. „Dříve jsem na něho byl agresivnější, až zlý. Teď jsem otočil a předávám mu rady s klidnou hlavou,“ uvedl Martin Hamrlík. „Hodně věcí mu říkám doma. Tady ví, co má dělat. Akorát si na to na ledě někdy nevzpomene.“ Matyáš pohodový přístup otce oceňuje: „Pořád mi radí. To mám rád. Pomůže mi to, než kdyby mi někdo nic neříkal. Po zápase mi třeba říkal, že nemám hrát u mantinelu s hokejkou nahoře.“

Po debutu od něho ale slyšel také chválu.

„Odehrál to se ctí. Myslel jsem, že bude více nervózní,“ tipoval Martin Hamrlík.

„Trochu nervózní jsem byl. Bylo to těžší než za juniory nebo starší dorost. Hráči jsou silnější a rychlejší, ale nebál jsem se,“ tvrdil Matyáš, který svého tátu nezapře podobou ani ve hře.

„Od žáků mě trenéři dávali do obrany, stejně jako bráchu,“ zmínil mladšího sourozence Lukáše. Přezdívku svého otce – Larry – však zdědil jako nejstarší syn on: „Říkají mi tak odmala.“

Jeho strýc Roman dlouhodobě žije v zámoří, Matyáš však zatím zůstává v Česku. „S manželkou preferujeme, aby dodělal maturitu. Nechceme se toho vzdát. Vím, jak dopadají kluci bez maturity. Jinak by už byl v Kanadě dávno,“ podotkl Martin Hamrlík, který v zámoří odehrál pět sezon.

„NHL láká všechny, kdo hrají hokej,“ pronesl Matyáš.

Pokud naváže na svého otce, může se mu hokejový sen jednou splnit.