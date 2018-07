Nechci se upínat k nějakým cílům, říká plzeňský Kantner

To druhé, které na konci minulého týdne ukončilo suchou přípravu extraligové Škody, už dvacetiletý talent zvládal lépe. „Před měsícem jsem měl každodenní krizi. Přál jsem si, ať už to skončí. Teď už to naštěstí bylo lepší, osmý týden letní přípravy tělo ty dávky zvládalo lépe,“ popisoval Kantner na internetových stránkách Plzně.

I kouč Čihák měl pro červnové trápení mladého forvarda v Železné Rudě pochopení. „Je to bojovník. A takhle těžko snášel letní dřinu už od dorostu, kde jsem ho měl také pod sebou,“ líčil Ladislav Čihák.

Kantner, plzeňský rodák, je velkým příslibem klubu. Do extraligy naskočil v uplynulé sezoně, v 26 utkáních nasbíral čtyři góly a dvě asistence. „Teď se raději nechci k upínat k nějakým cílům, v minulosti se mi to úplně nevyplatilo,“ přiznal hráč, který má za sebou i roční zkušenost z americké soutěže OHL v dresu Flint Firebirds. „Chci mít dobrý start do další sezony, udělat nějaké body a hrát disciplinovaný hokej.“

Loni na jaře slavil s Plzní juniorský titul, byl vyhlášen králem střelců. Teď se snaží prosadit v dospělém hokeji. „I letní příprava se od té juniorské hodně liší. je to víc do síly. Posilovna mě baví, ale to běhání do kopců na Šumavě pro mě bylo peklo. Naštěstí jsem byl s klukama pohromadě a vždycky se ty tréninky nějak přežily,“ popisoval Kantner pro klubový web.

Teď má před sebou dva týdny volna. S přítelkyní vyrazil do Egypta, pak s rodinou zamíří do rakouských hor. Poté už s týmem vyjede na led plzeňského stadionu a hned na konci srpna okusí i hokejovou Ligu mistrů. „Máme těžkou skupinu a ty zápasy nám určitě hodně přinesou i do extraligy. Těším se na to moc,“ hlásil Kantner.