Kantner věřil, že si za Plzeň zahraje. Ale první lajna? To ho nenapadlo

V minulém utkání v Litvínově ho trenéři posunuli na pravé křídlo k olympionikům Mertlovi s Gulašem. A Kantner si připsal první extraligový gól v kariéře.

V pátek dostane šanci v elitní formaci Plzně znovu doma proti Třinci, a projde tak dalším velkým testem. „Je to neskutečný zážitek si vedle nich zahrát. Ohromně mi pomáhají i v trénincích, jejich rady jsou pro mě cenné i do budoucna,“ říká Kantner.

Doufal jste, že už v téhle sezoně nakouknete do kabiny extraligového áčka?

Přiznávám se, že trošku ano. Sezonu jsem začal v první lize v Litoměřicích a doufal, že na nějaký zápas do Plzně naskočím. Ale to, že teď hraji v první lajně, mě samozřejmě ani nenapadlo. Je to splněný sen a jsem za něj moc rád.

Když jste se poprvé na led postavil na křídlo vedle Tomáše Mertla a Milana Gulaše, byl jste hodně nervózní?

Kdybych si to pořád opakoval, asi to nedopadne dobře. Ale je pravda, že při prvním tréninku s nimi jsem měl ruce hodně svázané, necítil jsem se ve své kůži. Ale v zápase už to bylo jiné. Snažil jsem se vybojovat puky, dělat pro ně tu černou práci. Snad to dopadlo dobře a bylo to v pohodě.

Když extraligové tempo srovnáte s juniorskou soutěží, je to veliký rozdíl?

Je. Hráči jsou tady vyspělejší, zkušenější, rychlejší... Na všechno máte o hodně méně času. A zatímco v juniorce jsou mezi týmy ze špičky a spodku tabulky velké, v extralize je to srovnané, i poslední může porazit klidně prvního.

Cítíte, že v Plzni teď mladí kluci dostávají velký prostor?

Je to super, že příležitost dostáváme. Je to určitě i tím, že se týmu daří, jsme v tabulce nahoře. Takže ta šance přichází a je jen na nás mladých, jak ji využijeme.

Je mezi vámi velká rivalita?

Nějaká rivalita tam určitě je, ale rozhodně to nedáváme najevo. Jsme skvělá parta už od juniorky, chodili jsme spolu ve škole do jedné třídy, vyrůstali společně. Že by jeden druhému záviděl, to určitě ne. Rivalita tam je, ale zároveň si navzájem přejeme a doufáme, že se chytneme postupně všichni.

Co třeba vytvořit jeden dravý útok mladíků?

O tom se mezi sebou vůbec nebavíme a ani se do toho nechci pouštět. To je věc trenérů. Jak nás poskládají, tak budeme hrát a budeme se snažit podávat co nejlepší výkony.