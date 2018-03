V brusli mi čvachtala krev, líčil plzeňský Kantner. Zranil sám sebe

„Udělal jsem si to sám,“ popisoval Kantner situaci z pátého čtvrtfinále proti Olomouci. „Dohrával jsem v oslabení souboj v jejich pásmu a po něm si šlápl na nohu. Brusle mi řízla do nohy. Ale asi až po dvaceti vteřinách jsem zjistil, že mi čvachtá v brusli a teče plno krve.“

Hluboký řez zasáhl žílu, proto zranění vypadalo tak dramaticky. Ale hned v masérně lékař Kantnerovi ránu zašil.

„V první chvíli jsem chtěl jít zpátky, že budu hrát dál. Ale doktor mi rychle vysvětlil, že by to nebylo moc rozumný,“ pousmál se mladý forvard Škody.

Teď už je znovu v plném tréninku a těší se na semifinálovou bitvu proti mistrovské Kometě.

„Já si to strašně užívám, je to ohromná zkušenost. První zápas čtvrtfinále jsem byl hodně nervózní a bylo to taky dost vidět. Ale postupně se to zlepšovalo,“ líčil plzeňský odchovanec, který prožívá první extraligovou sezonu.

A šanci drží pevně. V základní části si v šestnácti zápasech připsal čtyři góly a jednu asistenci, naslouchal radám veterána Kratěny, trenéři ho občas nasazovali i do první formace k centru Mertlovi. Z mladíků, kteří se tlačí do plzeňské sestavy, dostává v play off nejvíce prostoru.

„Ale i Petr Kodýtek už naskočil do dvou utkání. Myslím, že si všichni navzájem přejeme a držíme palce. I když, hrát by chtěl každý z nás, to je jasné,“ mínil Kantner.

Loni zažil vyřazovací část s juniorkou Plzně a dotáhl to až k titulu. Teď poznává atmosféru dospělých bitev o medaile. „Všechno je tady úplně jinak. S juniorkou je to neporovnatelné. Všechno je těžší, rychlejší a navíc svázané taktikou. Na psychiku je to hodně náročné.“

Matyáš Kantner z Plzně (vpravo) diskutuje před prodloužením taktiku s Martinem Strakou.

V základní části se jednou prosadil i proti semifinálovému rivalovi. V únorovém duelu v Brně v samostatných nájezdech překonal gólmana Langhamera a přispěl k dvoubodové výhře. V prvním čtvrtfinále však na olomouckého Konráda při „penaltě“ nevyzrál.

Věřil by si v semifinále? „Když mi trenéři dají příležitost znovu, určitě neodmítnu. Já si na nájezdy docela věřím, i na tréninku se mi daří. Proti Olomouci to nevyšlo, i když tam měl gólman mezeru, trefil jsem mantinel. Ale to už jsem hodil za hlavu,“ popisoval útočník Škody.

Teď má před sebou zatím největší výzvu v kariéře, vyzve obhájce titulu. „Jsou tam hrozně zkušení hráči, ukázali to znovu ve čtvrtfinále. Bude to strašně těžké. Ale i my si věříme a doufám, že to zvládneme.“

V sobotu by u toho neměl chybět.