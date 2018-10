Pozice náhradníka Frolíka motivovala. Zabralo to, těší trenéra Calgary

Třicetiletý Frolík zažil pozici zdravého náhradníka naposledy v roce 2011 v dresu Chicaga. „Není to lehký, štve mě to,“ přiznal. Jenže jako ceněný profesionál zatnul zuby a makal, to jediné totiž mohl ovlivnit.

„Na tréninku pracuje tvrdě jako pravý profesionál, tam od něj víc žádat nemohu, ale musí to přenést do zápasů,“ nebyl spokojený trenér Bill Peters.



„Trochu jsem očekával, že v sestavě proti Coloradu (hrálo se ze soboty na neděli) nebudu. Měl jsem před tím proti St. Louis vyloučení, dostali jsme z toho gól, hrál jsem sedm minut,“ vypočítával Frolík, jenž je zvyklý hrát okolo šestnácti. „Na střídačce člověk hodně přemýšlí, chcete trenéra zaujmout. Tak moc se snažíte a ono to třeba nejde,“ popisoval dlouhá vysedávání na lavičce.

„Moje taktika posadit ho mezi náhradníky evidentně zabrala,“ povídal Peters spokojeně po utkání s Bostonem. Frolík nastoupil ve druhé lajně se svými starými parťáky Matthewem Tkachukem a Mikaelem Backlundem. Při výhře Flames dva góly vstřelil.

Podívejte se na povedený zápas Michaela Frolíka:

„Jsem rád, že jsem neminul. Branka byla dost odkrytá, ale když máte sebevědomí nízko, nikdy nevíte,“ těšilo viditelně uvolněného Frolíka.



Zároveň měl radost z toho, s kým nastoupil. Už dříve se jejich lajně přezdívalo „3M“ podle křestních jmen Michael, Mikael a Matthew. „Od začátku jsme měli dobrá střídání, góly posílily naše sebevědomí. Snad v tom budeme pokračovat.“

„Před dvěma lety jim to šlo. Narušilo jim to Frolíkovo zranění, kdy si zlomil čelist. Od té doby Michael nebyl tím samým hráčem. Musí se do té pozice vrátit,“ vyžaduje trenér Peters.

Od zápasu s Bostonem by se Frolík odrazit mohl.