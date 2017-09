Barinka čekal, čekal a dočkal se. Musíte se kousnout, řekl bek Komety

Poslední soutěžní zápas odehrál v polovině března na brněnském ledě. A když pogratuloval hokejistům Komety k hladkému průletu do semifinále, pakoval se Michal Barinka rychle do šatny.

V neděli se bývalý obránce Sparty objevil na stejném místě a do kabiny rozhodně nespěchal. Posila mistrovské Komety spíš pokukovala po nových spoluhráčích, co provádějí při děkovačce. „Je to nádhera, musím to od kluků ještě odkoukat,“ pověděl Barinka, jenž poctivým defenzivním výkonem pomohl k výhře 4:2 nad Jihlavou. „Snad tyhle pocity zažiju ještě hodněkrát.“

Do ostrého zápasu jste nastoupil po více než půl roce. Jak jste se cítil na ledě?

Nejen do ostrého zápasu, do jakéhokoli zápasu! Nehrál jsem ani žádný přátelák. Doufám, že to bude jenom lepší a že se do toho dostanu. Pořád mi chybí herní praxe, to je nejdůležitější.

Trenéři vás přidělili k elitnímu bekovi Ondřeji Němcovi. To premiéru hodně ulehčí, že?

Bylo to usnadnění, strašně to pomohlo, Ondra je zkušený obránce, ví, co a kde hraje. S trenéry jsme si hlavně řekli systém, jak hrát. S Ondrou jsme doladili maličkosti, kde, kdo, kdy. A byl jsem naprosto spokojený. Ondra hraje od červené dopředu, já od červené dozadu. Tak to máme rozdělené. (usměje se)

Máte za sebou zvláštní období. Jako hráč Sparty jste dlouho nevěděl, co s vámi bude, že?

Léto bylo zajímavé, až někdy v červenci jsem se dozvěděl, že ve Spartě hrát nebudu, jenže v té době jsou všechny kvalitní mančafty plné. Nechtěl jsem dělat nějakou unáhlenou chybu, proto jsem rád, že to dopadlo takhle a ozval se takový mančaft. Doufám, že budeme hrát nahoře.

Věřil jste vůbec, že se může ozvat ambiciózní extraligový klub, jako je Kometa?

Kdybych nevěřil, už to nehraju. Věřil jsem v to, že nějaký tým přijde a budu hrát v dobrém týmu.

Jak je čekání náročné na psychiku?

Strašně náročné. Člověk trénuje, kde se dá. S juniory, s akademií, kde co přijde. Ve Spartě jsem byl pod smlouvou, musel jsem se řídit jejími pokyny. Ale musíte se v hlavě kousnout. Když hlava funguje, dá se to.

Paradoxně už v úterý narazíte na Spartu. Jaký to bude duel?

Těším se. Bude to zajímavý zápas, ještě minulý týden jsem byl s klukama v kabině, bude to zpestřeníčko. Doufám, že to dobře dopadne.

Co vám řekl na brněnské angažmá váš zeť a bývalý kouč Komety Alois Hadamczik?

Dělal jsem to přes agenta a on o tom vůbec nevěděl. Potom jsem mu jen napsal, že jdu do Komety. Ale od něj jsem už dřív slyšel jenom chválu. I když tady skončil, říkal o Kometě nebo fanoušcích jenom samé dobré věci.

A jak zareagoval na vaši novinu?

Nepotřebuju nic schvalovat. Mám svoji palici, jak se s manželkou rozhodnu, tak to udělám.