V Liberci jsem mezi svými, chci si hokej užívat, říká útočník Birner

O čem také mluvil?

O odchodu ze Švýcarska

„Tahle sezona pro mě byla smolná, za tři měsíce jsem měl víc zranění než za posledních pět let. Zmeškal jsem prakticky celou přípravu kvůli otřesu mozku. Pak jsem měl zlomené žebro, do toho jsem čtyři týdny laboroval se zraněním kolene... Bublalo to ve mně a přemýšlel jsem, co dál. V sobotu jsme si sedli s vedením Fribourgu, řekl jsem jim osobní důvody, proč bych se chtěl vrátit do Čech, a oni mi vyhověli. Domluvili jsme se, že ty důvody nebudeme ventilovat. Teď ve mně jsou negativní vzpomínky, ale když se podívám na ty dvě sezony ve Fribourgu, z osobního hlediska byly pozitivní. V první sezoně jsme sice bojovali o udržení v soutěži, ale věděl jsem, do čeho jdu. Ve druhé jsme se dostali do play off, hned jsme sice vypadli, ale byl to velký posun k lepšímu a letos klub udělal další krok dopředu. Jdou správnou cestou a já jim přeju hodně štěstí.“

Jak to vidí kouč Pešán

„Jsem hrozně rád, že můžu přivítat v klubu Michala Birnera, který se velmi výrazně podílel na zisku titulu a který nám do klubu přinese další obrovskou ofenzivní sílu. V nejbližších týdnech začneme velmi intenzivně jednat o nové víceleté smlouvě, protože na Michalovi chceme do budoucna postavit jako na jednom z pilířů klubu celou organizaci. Michal má obrovské zkušenosti z mezinárodního hokeje, bude hrát přesilovky i oslabení, je kondičně výborně připravený, extrémně poctivý a náročný nejen na spoluhráče, ale i na trenéra, takže se těším, že i mě bude posouvat dál.“

O návratu do Liberce

„Byl jsem v takovém psychickém rozpoložení, že jsem chtěl jít tam, kde znám co nejvíc lidí a vím, co čekat od kouče. Když jsem vstoupil do liberecké kabiny, cítil jsem se najednou uvolněný. Věděl jsem, že jsem mezi svými, byly a jsou ve mně jen samé pozitivní pocity. Chci si hokej začít zase víc užívat. Ten, kdo hrál v cizině, vám potvrdí, že česká kabina je jiná. S Libercem budeme jednat o dlouhodobé smlouvě. Nechce se mi měnit kluby každou sezonu, chtěl bych se někde usadit na delší dobu – na tři, čtyři, klidně i pět let. Vím, že ode mě kouč Filip Pešán hodně očekává, ale musím to potvrdit na ledě.“

O mistrovské sezoně 2015/16

„Bylo to něco fantastického. To, jak celý ročník probíhal, se nedá zapomenout. Ale v současnosti to Tygrům také šlape, jsou na prvním místě, takže je pro mě mnohem jednodušší se vracet. Beru to tak, že vím, že mi kluci na začátku pomůžou. Chci do týmu postupně zapadnout a patřit mezi platné hráče.“

O současné formě Liberce

„Neuvěřitelnou sezonu má Marek Kvapil, je to suverénně nejlepší hráč extraligy. Tým na něm stojí. V tom je to možná zatím trochu jiné než v mistrovské sezoně, kdy to bylo rozložené do celého týmu a nikdo moc nevyčníval. Ale věřím, že teď, když je tu zpět třeba i Tomáš Filippi, se naše síla zase trochu rozloží. Trochu bychom tím mohli sejmout tlak z Kvápy, protože při tom, jak momentálně vyčnívá, si ho všechny týmy detailně všímají a nedávají mu na ledě ani centimetr místa navíc.“

O své pozici v týmu

„Trénoval jsem s Liborem Hudáčkem a Tylerem Redenbachem, takže očekávám, že takhle nastoupíme v Olomouci (utkání se hraje dnes od 18 hodin). Hned jsem trenérovi Pešánovi říkal, že je mi úplně jedno, kam mě dá. Chci hlavně hrát a dostat se do pohody. Pak vím, že týmu pomůžu.“

O ambicích

„Byli bychom alibisti, kdybychom říkali, že nechceme bojovat o titul. Ale když se podívám na tabulku, vidím tam minimálně šest nebo osm týmů, které budou o titul bojovat. Budou rozhodovat maličkosti. Teď přijde měsíc, kdy se to bude v tabulce lámat. Vyhlašovat obrovské cíle teď nemá cenu, o tom se můžeme bavit před play off.“

O reprezentaci

„K návratu do české extraligy jsem se rozhodl trochu i z důvodu nároďáku. Potřebuju být co nejvíc na ledě a ve Švýcarsku těch zápasů do Vánoc nebude tolik. Chci se dostat do tempa. Mám ještě nějaké ambice, reprezentační kapitolu jsem rozhodně neuzavřel a k národnímu týmu se stavím jen pozitivně.“