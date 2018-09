Hrdina Bulíř po prvních gólech Liberce v sezoně: Všem se nám ulevilo

V prvních dvou kolech jste neskórovali, takže vás to znervózňovalo?

Trošku jsme možná ve stresu byli, ale nechtěli jsme si to nějak připouštět. Akorát by nás to svazovalo. Věděli jsme, že góly musí přijít. A přišly. Doufáme, že to bude pokračovat.

Na gól jste čekali 129 minut. Je to horší takhle zkraje sezony?

Rozhodně. Být to někdy uprostřed ročníku, nikdo se na to tolik nekouká. Tím, že šlo o první zápasy, se to docela řešilo. Už je to za námi a snad se odpíchneme, kam patříme. Tedy v tabulce co nejvýš.

Po vaší úvodní trefě jste se zvedli. Spadla z vás tíha?

Když nedáte dva zápasy gól, sebevědomí jde dolů. A pak se trefíte a vyletíte nahoru. Bylo to hodně znát. Pomohl nám dobrý tréninkový týden. Připravovali jsme se na zápas psychicky, snažili jsme se udržovat pozitivní atmosféru, aby to nemělo dopad na tým. Podařilo se nám využít přesilovky, tím jsme zápas udělali.

Věděli jste, že hra v oslabení je slabinou Pirátů?

Měli jsme soupeře nastudovaného na videu, ukazovali jsme si, co hrají. V prvních dvou kolech jsme v přesilovkách nic pořádně nevymysleli. Trošku se to proházelo, udělali jsme nějaké změny a přesilovky jsme nacvičovali. Pomohlo nám to. Chtěli jsme je hrát jednoduše. Když bude možnost, jít do střelby. Já vypálil dvakrát zápěstím a spadlo to tam. Nechtěli jsme vymýšlet přihrávky do prázdné brány, na které jsme teď neměli, protože jsme měli 0 gólů na kontě.

Vzal jste odpovědnost na sebe cíleně?

Góly může dát kdokoli, protože máme strašně silný tým. Klidně ať se příště trefí někdo jiný, hlavně ať v neděli Třinec porazíme. Doufám, že za tím půjdeme jako v Chomutově. A budeme mít klid na další týden.