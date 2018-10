Bulířova norma: gól na zápas. Střílím z každé pozice, hlásí útočník

Touhle gólovou porcí Bulíř vyrovnal svůj tři roky starý střelecký rekord, tehdy na to však potřeboval celou základní část.

„Snažím se střílet z každé pozice, to je největší rozdíl oproti minulosti,“ opakuje Michal Bulíř po každém zápase. Právě jeho si totiž z libereckého týmu novináři zvou do mixzóny nejčastěji. „Dokud sem chodím, je to známka toho, že mi to jde,“ směje se útočník s číslem 88.

Michal Bulíř je libereckým odchovancem, k hokeji ho přivedl děda Jaroslav Kasík, jedna z legend místního klubu. Trenér Filip Pešán si od něj roli tahouna slibuje už několik let, teprve letos, ve svých sedmadvaceti, však v sobě Bulíř objevil střeleckou šelmu. Dlužno dodat, že vloni ho v rozletu zastavilo virové krevní onemocnění, kvůli němuž několik měsíců stál.

Letos to u Bulíře často nezůstane u jednoho gólu. Ve čtyřech utkáních – v Chomutově, s Boleslaví, Olomoucí a v Hradci – se trefil hned dvakrát. V 5. kole ve Zlíně dokonce zaznamenal hattrick. Podtrženo a sečteno, liberecký forvard dává v průměru 1,18 branky na zápas.

„Jsem hrozně rád, že najednou nechce tvořit. Rozhlídl se kolem sebe a viděl, že to může být on, kdo bude dávat góly. Najednou střílí i v situacích, kdy by to dřív neudělal, a tím pádem ho to baví,“ říká kouč Pešán.

Se 13 góly vede Bulíř pořadí extraligových střelců takříkajíc „o parník“. Plzeňský Němec a olomoucký Irgl jsou nyní na osmi.

Většina Bulířových gólů vyplývá ze souhry s křídly Kvapilem a Lencem. Dobrým příkladem byla druhá branka v nedělním utkání s Litvínovem, který Bílí Tygři doma smetli 5:0. Liberec předvedl v přesilovce kombinaci a Kvapil už mohl střílet z levého kruhu, volil však přihrávku doprava na volného Bulíře a ten skóroval do prázdné branky. „Není to jen o mně, ty góly jsou hodně vypracované od spoluhráčů,“ ví Bulíř.

A kouč Pešán přitakává: „Michalovy góly patří napůl i jeho kolegům z útoku. Radan Lenc je extrémně poctivý hráč, Marek Kvapil má zase skvělé přihrávky. Nechci to zakřiknout, ale jejich útok si sedá.“

Pohled na vrchol kanadského bodování nebyl pro Bílé Tygry už dlouho tak příznivý. Kvapil se drží na pozici lídra kanadského bodování (17 bodů) a s 11 asistencemi je nejlepším nahrávačem celé extraligy. Bulíř je se 16 body v produktivitě druhý a třetí do party Lenc okupuje šesté místo.

Skvělé výkony zkraje letošní sezony by mohly Michalu Bulířovi pomoct do reprezentace i k vysněnému zahraničnímu angažmá. Sám ale říká: „Průměr vstřeleného gólu na zápas asi ani udržet nejde. Není to o tom, jestli dám branek dvacet, nebo padesát. Hlavně když se bude dařit tak jako doteď.“

Když po nedělní demolici Litvínova přišel mezi novináře, v náručí držel 14měsíční dcerku Ellu. I rodina mu teď dodává potřebný klid a pohodu. „Když přijdete domů a máte tam malou, hraje se vám hned líp a nemusíte myslet na negativní věci,“ říká.