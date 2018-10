Bulířovy góly táhnou Liberec na vrchol hokejové extraligy

I díky libereckému odchovanci Bulířovi mají za sebou Bílí Tygři sérii čtyř vítězných zápasů v řadě a posunuli se už na třetí místo tabulky.

„Jsem vděčný celému týmu, jak maká. Já z toho těžím a zakončuju,“ říká 27letý útočník, který se dvěma trefami naposledy podílel na drtivé domácí výhře 8:3 nad Mladou Boleslaví.

Po dvou úvodních kolech extraligy to přitom s Libercem vypadalo bledě. Zůstal v nich bez bodu a dokonce nedal ani gól. Jenže pak se Bulíř střelecky probudil a družina ze severu začala řádit.

„V létě přišli noví hráči, potřebovali jsme trochu času na to, aby si útoky sedly. Doufám, že nám to tam teď bude padat pořád,“ věří šikovný forvard.

Všechno se zlomilo ve třetím kole v Chomutově, kde se Bulíř trefil dvakrát a od té doby průměr dvou branek na zápas drží.

„V Chomutově jsem dal první dva góly a bylo to strašně znát na sebevědomí. Člověk si začne věřit a doslova do čeho plácne, to skončí v brance,“ pochvaluje si Michal Bulíř, který má na kontě osm gólů, ale doposud žádnou asistenci.

Co stálo za Bulířovým střeleckým procitnutím? Pomohl mu fakt, že ho kouč Pešán posunul do útoku k šikulovi Kvapilovi, který teď stejně jako Bulíř atakuje přední příčky kanadského bodování, a pracantovi Lencovi, jenž zase vybojuje spoustu puků. „A taky jsem pár věcí od začátku sezony změnil, nechci to ale víc rozebírat, jsou to moje osobní maličkosti.“

V posledních dvou zápasech ve Zlíně a ve vyhecovaném derby s Boleslaví nastříleli Bílí Tygři neuvěřitelných 15 gólů. Třetinu z nich dal kanonýr Bulíř. Ve Zlíně si připsal hattrick, v nedělním derby se středočeským rivalem se musel spokojit „jen“ se dvěma brankami.

„Přiznám se, že jsem znovu toužil po hattricku, dva po sobě se mi ještě nikdy v kariéře nepovedly. Ve třetí třetině jsem měl šanci a zkoušel jsem to dát gólmanovi nad rameno, ale neprošlo to,“ litoval útočník. „Ale na druhou stranu mě to nemrzí. Podíl na výhře jsem měl a důležité je, že góly dával celý tým.“

Liberecký brankostroj řízený rozjetým Michalem Bulířem v tomhle týdnu prověří náročný extraligový program. Už v úterý od 18 hodin hrají Bílí Tygři v Pardubicích, v pátek se představí ve Varech a hned v sobotu přivítají Olomouc.

„Není to jednoduché, dva zápasy za sebou pro nás budou letos novinkou, ale je to jen o nás, jestli dokážeme dobře zregenerovat a připravit se,“ míní střelecká hvězda úvodu extraligy.