Nejlepší střelec extraligy odchází. Bulíř jde za Jandačem do KHL

Hokej

Zvětšit fotografii Útočník Michal Bulíř z Liberce. | foto: ČTK

dnes 9:49 9:29

Aktuálně nejlepší střelec hokejové extraligy Michal Bulíř míří z Liberce do Magnitogorsku do KHL. S Metallurgem se dohodl na smlouvě do konce sezony.

Se třinácti góly po jedenácti zápasech je nejlepším střelcem extraligy, o pět tref vede před Vojtěchem Němcem z Plzně. Tím ovšem jeho počínání v české extralize končí, stěhuje se do KHL, kam si ho vybral jako posilu trenér Magnitogorsku Josef Jandač s asistentem Jiřím Kalousem. „Tím, že se mi v průběhu sezony dařilo dávat góly a sbírat body, přišel výrazný zájem ze zahraničí a jednal jsem s více kluby. Rozhodl jsem se kývnout na nabídku angažmá v Magnitogorsku, které je pro mě velkou výzvou,“ uvedl Bulíř na klubovém webu Liberce.

Hokejista, jenž rád fotbal. Chci udělat slušnou sezonu, přeje si Bulíř 27letý útočník si vyzkouší vůbec první angažmá mimo mateřský Liberec, za který v extralize nastoupil k 368 zápasům. Připsal si v nich 188 bodů. „Odchod Michala je pro nás velkým oslabením. Hlavně v situaci, kdy si sedl celý útok s Kvapilem a Lencem a táhl naši ofenzivu. Nechceme mu ale bránit v dalším kariérním kroku. Věřím, že se po dobrém zahraničním angažmá vrátí zase zpět do Liberce. Zkušenější a silnější,“ citoval klubový web trenéra Filipa Pešána.

„Ve smlouvě jsem měl uvedené, že mohu po sezoně v případě zájmu zahraničních klubů odejít, ale Filip Pešán mi umožnil odchod i v průběhu sezony, za což mu velmi děkuji,“ vyjádřil vděk Bulíř.