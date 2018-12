Gól pro mě má stejnou cenu, jako když zblokuju střelu, tvrdí Dragoun

Nejprve na začátku zápasu totiž po ukázkové přihrávce Petra Zámorského s přehledem proměnil svůj samostatný nájezd, ve 3. třetině se se nádherně trefil střelou bez přípravy, která našla horní roh třinecké branky.

Dragoun tím poslal svůj tým do vedení 3:2 a sám si tím poprvé v této sezoně na své konto zapsal dva góly v zápase.

„Pro mě se ale nic nemění, je to pořád stejné. Když se nějaká šance vyplaví a padne to tam, jen dobře. Teď jsem rád, že se to takhle povedlo, ale nepřeceňuji to,“ sděloval pětatřicetiletý hokejista po výhře 4:2, pod kterou se dvěma vstřelenými góly výrazně podepsal.

Takže nejste žádný nový kanonýr týmu?

Moje role je jasně daná, vím, že v pátek zase budu hlavně dělat svoji defenzivní práci. Snažím se v ní pomoct, pro mě má gól stejnou cenu, jako když zblokuju střelu.

Produktivita se ale hodně sleduje, jak tohle berete?

Ve dvaceti letech po mně všichni body chtěli a já jsem se za tím honil. Postupem času jsem si vykrystalizoval svoji roli, tu jsem přijal a góly už neřeším. Jestli přijdou teď nebo za měsíc, z toho si nedělám těžkou hlavu.

Vstřelený gól ale musí potěšit, teď navíc byly dva...

Za to jsem samozřejmě rád. Důležité ale hlavně je, že jsme potvrdili dva body z Vítkovic. A doma proti takto silnému soupeři, navíc po tak dobrém výkonu. Super večer.

Hlavně vaše druhá trefa, kterou jste svůj tým poslal do vedení 3:2, ho výrazně ozdobila. Jak jste celou situaci viděl?

Když ke mně puk letěl, tak jsem si říkal, že se do toho položím úplně celý a že je jedno, kam půjde. Jestli úplně někam pryč, nebo jestli zapadne do brány. Vyšlo to krásně.

Bylo to vidět i na vaší radosti, skákat radostí na mantinel za brankou vás není vidět tak často.

Takhle přesně se totiž trefím málokdy. A s tou oslavou to bylo tak: Čekal jsem, že Matěj Chalupa, který jel ke mně, také vyskočí a budem se radovat. On se ale na mě vykašlal a já jsem pak vypadal trochu jako blázen. (smích)

První gól jste vstřelil v první třetině za stavu 0:1, poté co jste se nešťastně nachomýtl i u té inkasované branky. Co se tam stalo?

Do střely soupeře jsme šli s Ráďou Pavlíkem. Asi docela blbě, od něj se to špatně odrazilo a skončilo v brance. Bohužel tohle se občas stane.

Ve třetí třetině měl Třinec navrch, ale rozhodli jste vy. Jak jste to prožíval?

Když dáte v takové situaci dva góly, jsou to krásné pocity pro tým a hodně to povzbudí každého hráče. A naopak druhý tým jde i přes dosavadní dobrý výkon hodně dolů. Pak se vám to i docela dobře dohrává.