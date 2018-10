Když lehnu, musím střelu mít, říká mistr defenzivy Gulaši

Defenziva v hokejové extralize = Michal Gulaši. Nejlepší zadák minulé sezony v nejvyšší soutěži má zároveň na kontě i prvenství z dvou předchozích play off v anketě Radegast index, kde se počítají zblokované střely a další obranné dovednosti. Vítězové ankety pak nosí sytě zelenou helmu.

Začal nový ročník extraligy a Gulaši ji má za první měsíc zase. „Jsem rád, že jsme vidět my, hráči pro černou práci. Že někdo ukáže, že existují i jiní hráči než ti, kteří dělají kanadské body,“ cení si opora Komety. Zelené helmy si i schovává.

Už jednou jste Radegast index vyhrál hned na startu extraligy. Je pro vás důležité vstoupit do sezony důrazně?

Pokaždé jdu do sezony stejně. Tohle je moje hra, která mě dostala tam, kde jsem. Je hrozně příjemné být za to ještě oceněn a zelenou helmu mít na hlavě.

Nepřijde vám ale, že máte na hlavě terč?

Možná pro rozhodčí. (zasměje se) Víc si takového hráče všimnou. Dávají si pozor, jak chodí do soubojů.

Navíc jsou zde opět přísnější pravidla. Komplikuje vám to hru?

Do soubojů je potřeba chodit s rozvahou. Pro nikoho nejsou změny na začátku sezony příjemné, začátky jsou horší, ale jde o zvyk.

Jsou defenzivní hráči v současném hokeji znevýhodněni?

Neřekl bych. Jde sem trend z NHL, na který nejsme zvyklí, ale všechno chce čas. Kolem Vánoc to už nikdo řešit nebude.

Ani jedno z nových pravidel vám není proti srsti?

Možná posuzování toho, když později dohrajete hráče, jak se to počítá na vteřiny. Nevím, jestli by si člověk měl na ledě počítat, než někoho narazí... To mi přijde zvláštní.

V Karlových Varech jste zelené helmy sbíral stabilně. Je to těžší v Brně v aktivně hrajícím mužstvu, o němž se říká, že nemá potřebu tolik se fyzicky srážet?

My máme v týmu role rozdělené, takže si nemyslím, že by to byl takový rozdíl. Já jsem tam od černé práce, na to jsem zvyklý, na hraní dopředu máme jiné kluky.

Byl jste vždycky pes obranář?

Když jsem byl mladší, hrál jsem všechno. Ve Švédsku mi dali tuhle práci. Tehdy právě vznikalo hodnocení nazvané Radegast index, já jsem ho vyhrál a manažeři se na mě začali dívat jinak. Ta role mi připadla a nemám s tím problém, pokud to pomůže týmu.

Baví vás to? Dá se říct, že vystavování těla do srážek všeho druhu je zábava?

(rozesměje se) Děláte to ku prospěchu týmu. Když to tým zvedne, budu do sebe nechat střílet dál.

Dá se to trénovat, nebo je to tak bolestivá činnost, že si ji necháváte jen do zápasů?

Nebojácnost musí mít každý hráč v sobě. Když jde do střely bojácně, že ji chytí, tak to bolí tisíckrát víc, než když s tím počítá.

Kam bolí střela nejvíc?

Do kotníků, nártů a kolem bruslí. Od pasu nahoru se nemusíme bavit.

Až po hlavu, pokud máte tu zkušenost.

Tam jsem ještě nedostal. Musím to zaklepat. (klepe si na zuby)

Máte je svoje?

Pořád ještě ano. Párkrát jsem do nich dostal hokejkou, ale drží.

Celkově toho hodně vydržíte. Od roku 2016, kdy jste v Brně, jste vynechal jen tři zápasy. Tušíte, čemu za to vděčíte?

Záleží už na letní přípravě. Máme super kondičního trenéra, který ví, co dělat, abychom byli co nejméně zranění. Jsem vděčný za tuhle bilanci, zejména s tím stylem hry, který vyznávám.

Jsou pro vás prestižnější zápasy, když je na druhé straně další stabilní výherce v soutěži odolnosti? Třeba v neděli proti vám hrály Vítkovice s Janem Výtiskem, ztělesněním tvrdosti.

Kdybych se vyhecoval tak, abych se začal víc srážet, nebo o sobě dávat vědět, dělal bych zbytečné fauly. Ne tedy, že by se mi v neděli podařilo je nedělat... člověk to musí brát s rozumem, ne aby se snažil překonat někoho na druhé straně. Jde o týmový výsledek.

Vážíte si speciálně některého z extraligových hráčů vašeho naturelu?

Právě Honza Výtisk je tím známý. To je borec, který důrazně hraje dlouhá léta, co ho znám. A my se známe od základky, od dětství. Díky tomu, že se začal počítat Radegast index, je to i víc vidět.

Hokejisté Komety Brno se zelenou helmou 8x Michal Gulaši (6x za jednotlivý měsíc v základní části extraligy, z toho pět prvenství získal jako hráč Karlových Varů. 2x za play off včetně finálových sérií v letech 2017 a 2018)

(6x za jednotlivý měsíc v základní části extraligy, z toho pět prvenství získal jako hráč Karlových Varů. 2x za play off včetně finálových sérií v letech 2017 a 2018) 1x Jan Hanzlík (za play off 2014)

(za play off 2014) 1x Tomáš Bartejs (za skupinu o umístění 2014 jako hráč Chomutova)

Děláte před zápasy něco speciálního, abyste se dostal do varu?

Stačí přijít na zápas a vidět ty lidi, jak čekají, až se začne. To vás dostane do obrátek a už to je ve vás. Taky dobrá muzika v kabině mě nabudí. Speciálního nemám nic.

Když jdete na led, jste v transu?

Hrozně rád bych řekl, že u hokeje používám hlavně hlavu! (směje se) Kdybych po ledě lítal jako vypuštěný z klece a jenom koukal, s kým se srazit, tak moje hokejová životnost půjde hodně rychle dolů. Musím se věnovat hře, ne se chovat jako blázen. S tím, že když je příležitost někoho trefit, tak do toho jít.

Co vám udělá nejlépe? Zastavená střela, naražení protihráče, zastavení protiútoku...?

Přesně to všechno, co jste vyjmenoval. Pro mě jako pro defenzivního beka je to nejvíc. To mě nakopne.

Je výhodnější do střel klekat, lehat, nebo zůstat stát?

Podle situace, a dost záleží i na tom, jestli se hraje pět na pět nebo jsme v oslabení. S Harrym (Tomáš Malec) se snažíme chodit do pokleku z boku, kdy je člověk stále na nohou. Jak lehne, je mimo hru, takže pak tu střelu musí chytit za každou cenu. Většinou je to poklek.

Mají brankáři rádi, když před nimi střely chytáte už vy?

Jsme jasně domluvení, co a jak. V oslabení má brankář bližší tyč a já tu vzdálenější. Tam nesmí projít střela, tu musím mít já. Když jde střela zdálky a nikdo necloní, tak ji brankáři nechám. Ve skrumáži, když brankář nevidí, musím zase zasáhnout já.