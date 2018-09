Derby s Třebíčí? Určitě vyhrajeme, říká jihlavský útočník Hlinka

Za normálních okolností by se dnes chystal na očekávaný souboj s Horáckou Slavií Třebíč, realita je ovšem docela jiná...

Sedmadvacetiletý hokejový útočník Michal Hlinka bude boj o další prvoligové body svých jihlavských spoluhráčů sledovat pouze na dálku. Před pár dny ho totiž na ulici napadla skupina agresorů a způsobila mu otřes mozku.

„Už je to lepší. Dokonce jsem začal i trochu trénovat, ale znovu mě rozbolela hlava, takže mi doktor předepsal další týden volna,“ prozradil rodák z Nového Jičína.

Trochu jste zřejmě svůj návrat na led uchvátal, je to tak?

(pousměje se) To víte, je třeba hrát. Doktoři mi udělali kontrolní CT a naštěstí tam prý nic není, takže počkám a uvidím, co bude za týden.

Je těžké se doma zabavit, když v podstatě nemůžete nic dělat? Při otřesu mozku doporučují lékaři hlavně odpočívat a ležet...

Ne, že bych přímo ležel, ale je fakt, že nic moc nedělám. Nejde to. Hlavně nesmím zvyšovat tlak v hlavě, takže žádné běhání a podobně.

Když to malinko zlehčím, tak vám v tomto směru zřejmě moc neprospělo ani sledování pondělního vystoupení Dukly na ledě v Ústí nad Labem. Tam to chvílemi bylo hodně o zvyšování tlaku. Nebo se pletu?

(směje se) Jo, zápas jsem sledoval a klukům fandil. Naštěstí nakonec vybojovali aspoň dva bodíky.

Věřil jste za stavu 3:1 pro Severočechy, že se spoluhráčům ještě podaří utkání zvrátit?

Jasně, věřil jsem jim.

Ve středu doma Dukla přivítá rivala z Třebíče, mrzí vás hodně, že přijdete o derby Vysočiny?

Samozřejmě, protože to bude určitě moc fajn zápas.

Přijedete se na něj podívat osobně?

Ne, jsem doma, takže budu kluky zase podporovat jen na dálku.

Zkusíte si tipnout výsledek?

Určitě vyhrajeme, ale výsledek tipovat nebudu. Stačí vyhrát i o gól.

Když se ještě na chvilku vrátíme k vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu, trápí vás kromě bolesti hlavy ještě něco jiného?

Ani ne. I ta modřina už mizí. Trošku se mi motala hlava, a protože to nebyl můj první otřes mozku, tak mi bylo doporučeno, abych nikam nespěchal. Abych pak nemusel s hokejem předčasně skončit.

Za poslední dobu nejste jediným napadeným hokejistou se vztahem k Jihlavě. Podobnou poměrně čerstvou zkušenost má také Marek Melenovský. Už jste si vyměnili svoje zážitky?

Ne, to ne. A nezlobte se, já už o tom napadení nechci mluvit.