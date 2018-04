Jordán před MS: Dost už bylo čtvrtých míst, chce to placku

Nelze se mu divit, Jordán má na „bramborové“ medaile z mezinárodních akcí smůlu.



Čtvrté místo na letošní olympiádě, krach v zápase o bronz na mistrovství světa 2015 v Praze i rok předtím v běloruském Minsku.

V holešovické Tipsport aréně jste se konečně připojil k reprezentaci, těšil jste se?

Moc. Dal jsem se po zranění dohromady a jsem stoprocentně fit. Poslední týdny jsem trénoval na ledě v Kroměříži, takže jsem rád, že se mohu připojit k týmu.

Zdravotní problémy tedy byly důvodem, proč jste dosud v přípravě chyběl?

Měl jsem natažené vazy v koleni, konec sezony byl hodně náročný hlavně na psychiku, limitovalo mě to. Naštěstí jsem se domluvil s panem Jandačem (trenérem reprezentace), že mi dá volno, abych se dal do kupy. Tu chuť stále mám.

Hrozilo, že byste se do šampionátu uzdravit nestihl?

Ne, to určitě ne. Věděl jsem, že to bude v rozmezí pár týdnů. Tak to u natažených vazů bývá. V Kroměříži jsem si osahal, jak se budu cítit, a vše je v pořádku.

Hledal jste po náročné sezoně motivaci obtížněji vzhledem k play off KHL (jeho tým Amur Chabarovsk vypadl ve čtvrtfinále konference) a olympiádě?

Určitě ne! Pro mě je reprezentovat vždycky čest. Těch příležitostí už tolik být nemusí a nikdy nevíte, kdy se to může podařit. Já osobně už mám těch čtvrtých míst dost. Chtělo by to nějakou placku.

Jak vůbec na olympiádu vzpomínáte?

Ta mě asi nikdy neopustí. Byla to velká akce a bůh ví, jestli se tam ještě někdy dostanu. Medaile byla relativně blízko. S hráčem to zůstane do konce života. Tedy pokud nevyhraje další. (usmívá se)

Příprava na MS Jaké turnaje čekají české hokejisty? Euro Hockey Challenge (Francie)

13.-14.4., dvojzápas ČR - Francie České hokejové hry (Pardubice)

19.-22.4. Švédské hokejové hry

26.-29.4. MS v Dánsku

4.-20.5.

Byla sezona úspěšná? S Chabarovskem jste sice do play off postoupili, ale hned v prvním kole jste vypadli.

Chabarovsk se do play off nedostal několik let. Byli jsme moc rádi. Vlastně až do posledního zápasu jsme čekali, jak dohraje Sibiř. Všichni jsme seděli na hotelu a sledovali televizi. To bylo šílené. Řvali jsme při každé blbosti, když někomu přeskočil puk na modré čáře a hráči jeli dva na jednoho, řvali jsme, ať to nedají. Po zápase, když Sibiř prohrála, přišla velká radost u nás i u vedení.

A v play off?

Nastoupili jsme na silnou Kazaň a prohráli 1:4 na zápasy. Ale podali jsme dobrý výkon. Snad až na jeden zápas byly všechny o gól, takže žádný propadák a pro Chabarovsk to je plus.

Z osobního hlediska se cítíte jak?

Když jsem podepisoval, hlavní cíl bylo play off. To se podařilo, já osobní statistiky neřeším. Hlavně že se splnil úkol. Lidi chodili na každý zápas a měli jsme vždy vyprodáno.

Zdá se, že tým pro letošní světový šampionát bude mladší než předchozí výběry...

Vypadá to tak. Zase by mohl být víc pospolu oproti předešlým rokům. Na tom turnaji to stejně je o jednom zápasu, ten se musí zvládnout. A pak z posledních dvou utkání alespoň jedno vyhrát.