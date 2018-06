Kempný podepsal, Carlson taky. Washington si pojistil sehranou dvojici

„Nechci měnit věci, které fungují. Mojí prioritou je podepsat ve Washingtonu,“ prohlásil nedávno Kempný, jenž si dosud vybíral až z osmi nabídek konkurenčních klubů NHL.

Jak Kempný bodoval Český obránce za Washington odehrál v základní části 22 zápasů, připsal si tři body (2 góly). V play off přidal 24 utkání a pět bodů (dvě branky).

Prvního července se český bek mohl stát nechráněným volným hráčem, což by mu dovolilo jednat s jakýmkoli klubem v zámoří.

Známé prostředí, možnost navázat na spolupráci s hvězdným obráncem Johnem Carlsonem a sympatie klubového trenéra obránců Todda Reirdena však převážily nad nejistotou trhu.

Podrobnější informace o smlouvě zveřejní klub během víkendu, podle zasvěceného novináře TSN Darrena Dregera by ovšem mělo jít o víceletý kontrakt. Doteď bral Kempný 900 tisíc dolarů, podpisem by si měl polepšit.

„Je skvělý, když k nám přišel, ohromně tým ovlivnil. Začali jsme hrát náš nejlepší hokej asi po deseti zápasech, co byl s námi,“ chválí parťák Carlson. „A v play off se předvedl úžasně. Umí bránit, umí bruslit!“

Hvězdný plat Carlson svým platem vyrovnal druhého nejdražšího obránce NHL Brenta Burnse ze San Jose. Více bere už jenom P.K Subban z Nashvillu (9 milionů).

„Popsal jsem obránce skoro jako z učebnice. Šlo nám to spolu,“ dodal americký obránce, s nímž Kempný po většinu času nastupoval. Také on se vyhnul trhu volných hráčů a podepsal s Capitals smlouvu na osm let za 64 milionů dolarů. Smlouva s Carlsonem pro ně byla absolutní prioritou.

„John je naprosto výjimečný hokejista. Dozrál mezi špičku NHL. Takoví jsou vzácní, ve 28 letech navíc teprve vstupuje do svých nejlepších let,“ netají nadšení manažer klubu Brian MacLellan. „Účastní se všech klíčových situací.“

Dovednosti Carlsona podporuje i fakt, že se 68 body v základní části se umístil v celkovém kanadském bodování na 40. místě. Mimo jiné před útočnou hvězdou Toronta Austonem Matthewsem, střelcem Seanem Monahanem, českým bojovníkem Tomášem Hertlem nebo ruským kanonýrem Vladimirem Tarasenkem.



Kontrakt na jeden milion dolarů na příští rok má v kapse i další šampion Capitals Devante Smith-Pelly, jenž v posledních týdnech zaujal i prohlášením, že vynechá tradiční návštěvu Bílého domu, které se účastní vítězové NHL, kvůli rasistickým a sexistickým řečem prezidenta USA Donalda Trumpa.