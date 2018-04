Strádal, jen šlapal na kole. Nyní obránce Kempný vyhlíží play off

Jeho hokejový příběh už byl mnohokrát popsaný. Z nespolehlivého zelenáče, na něhož vlastní fandové v Brně zprvu pískali, se z extraligy a přes mezizastávku v KHL vypracoval až do nejslavnější ligy světa.

Aniž by zaujal na draftu. Bez předchozích zámořských zkušeností.

Kempný se stal inspirací pro další české beky - Ruttu, Jeřábka nebo Šuláka: I když už se neřadíte mezi nadané teenagery, v NHL můžete nalézt uplatnění!

„Cestu jsem měl trošku jinou než ostatní, kteří v Americe procházeli juniorkami a farmami. Je to hodně individuální, někteří kluci se srovnají rychle, někomu to trvá delší dobu, ale podle mě jsou ti ze zámoří lépe připravení na vstup do NHL. Jsou zvyklí, že se rozebírají maličkosti. Pro mě to byl fakt veliký skok, musel jsem se s tím srovnávat,“ konstatuje někdejší bek Slavie, Komety či ruského Omsku.

„I teď zírám s otevřenou pusou, co umí osmnáctiletí beci, kteří přijdou do NHL. Ale nelituju cesty, kterou jsem šel. Postupně jsem se škrábal nahoru.“

Šlapáním na kole se nezlepším

Českého reprezentanta před minulou sezonou angažovalo Chicago. Po rozkoukávacím ročníku měl v hierarchii Blackhawks povýšit, podepsal nový roční kontrakt.

Vše se rozjelo podle plánů.

Jenže zhruba v polovině základní části nastal zádrhel. „Zničehonic jsem byl mimo sestavu, nehrál jsem třeba 13 zápasů v řadě, ale od hlavního trenéra jsem neslyšel důvod. Bylo to hrozně frustrující,“ líčí Kempný.

Co mám změnit? Co dělat jinak? Rodák z Hodonína se užíral v metropoli na pobřeží Michiganského jezera. „Necítil jsem, že se zlepšuju. Jedině ze zápasů si může člověk něco vzít a posunout se. Nestačí jen trénovat a jezdit na kole v posilovně. Přišlo mi, že stojím na místě.“

Vysvobození - nebo možná odměna za pozitivní přístup a nezdolnost - pro něj znamenal únorový trejd do Washingtonu.

„Užívám si to tady,“ libuje si Kempný.

Z průměrného Chicaga, jemuž letos unikne play off, povýšil do týmu řadícího se ke spolufavoritům v řežbách o Stanley Cup.

Stříbrný grál. To je to, co chybí Capitals a jeho kapitánovi Alexandru Ovečkinovi ve sbírce. „Je to obrovská legenda klubu. Všichni k němu vzhlíží, ale taky to je takovej pohodovej Rusák,“ glosuje Kempný, jenž má často výsadu naskakovat s ním na led v elitních formacích.

Český reprezentant hned chytil šanci, jeho čas na ledě se pravidelně vyšplhá nad 15 minut za zápas, povětšinou čelí nejlepším forvardům soupeře. „Čtvrté útoky hrají jednoduše a přímočařeji. Oproti tomu hráči z prvních dvou lajn si neskutečně věří na puku, kdykoliv vás můžou překvapit.“

Kempný za Capitals odehrál už přes dvacet mačů a i přes počáteční rozpaky rychle přivykl systému. „Třeba v obranné zóně po prohraném vhazování hrajeme jeden na jednoho, což je jiné než v Chicagu,“ přibližuje. „Celkově je to ale podobné. Jsme tým, který hraje v boxu, pospolu. Snažíme se si pomáhat, mluvíme mezi sebou,“ dodává Kempný, jenž kabinu sdílí s krajany - Jakuby Vránou a Jeřábkem.

České trio vyhlíží play off. Základní část NHL totiž vygraduje už o víkendu a před play off se může Washington pochlubit parádní formou, z níž by mohl vytěžit Kempný. Po sezoně mu vyprší kontrakt v zámoří. „Tyhle věci nechávám na agentovi,“ prohodí. „Nechci to zakřiknout, ale věřím, že to nějakým způsobem dopadne.“

Kempný a Jeřábek komentují zápas Washingtonu s Montrealem: