MS V HOKEJI

Plzeňští hokejoví beci cestovali do Dánska s tušením, že jim nejspíš připadne role náhradníků. Místo toho jsou však oba pevnými kameny české defenzivní hradby - nevynechali jediný zápas a nepochybně budou hrát i ve čtvrtečním čtvrtfinále proti USA.

„Očekávání opravdu nebyla veliká, což pro nás bylo plus, protože jsme mohli jenom překvapit,“ říká Moravčík. Parťák Sklenička s úsměvem doplňuje: „Asi je v Kodani nějaký dobrý vzduch, jinak nevím, čím si to vysvětlit.“

Ale ano, důvěra vložená do plzeňské dvojice dává smysl. V národním týmu dostávají šanci pravidelně, patří mezi nejzajímavější hráče brázdící extraligové ledy. A oba mají našlápnuto k tomu, aby následovali Michala Kempného, Jakuba Jeřábka nebo Jana Ruttu.

O třiadvacetiletého Moravčíka i o rok a půl mladšího Skleničku začíná být vážný zájem v zahraničí. Hlavně druhý jmenovaný má reálnou šanci podepsat kontrakt v NHL, poptávka je ovšem i z Ruska.

„Jednoho z nich ztratíme určitě,“ ví Tomáš Vlasák, sportovní manažer Plzně, jenž byl v Kodani na losování Ligy mistrů. Sami hráči o své budoucnosti před klíčovým čtvrtfinále mluvit nechtějí. „To je teď na vedlejší koleji,“ reagují.

Moravčík se Skleničkou jsou v kurzu díky výbornému bruslení a ofenzivním schopnostem, což je v současném hokeji pro obránce základní atribut úspěchu. „David je trošku tvrdší a odolnější v soubojích. Oba se snaží hrát s pukem, mají dobrou rozehrávku a umějí ho i vyvézt,“ popisuje Vlasák.

Sklenička a Moravčík mají před sebou lákavou budoucnost.

A jací jsou mimo led?

První je blonďák s mnohdy zachmuřeným výrazem, druhý dlouhé bidlo, jemuž se zarostlá tvář častěji roztáhne do úsměvu. Vlastně mu nechybí ani smysl pro humor.

Ostatně tady je pár Moravčíkových vtipných odpovědí:

„Jestli víme něco o útočné síle Američanů? Porada nás teprve čeká, zatím je máme rozebrané leda z videoher nebo ze sestřihů NHL.“

„Jestli bude čtvrtfinále o rychlosti? Bude to hlavně o tom se nepodělat. Tak to je. Když do zápasu půjdeme zakřiknutí a ustrašení, tak nemáme šanci.“

O tom, jak je důležitá sebedůvěra, mimochodem hovořil i Sklenička, který přiznal, že ho v úvodních dvou duelech na mistrovství brzdila nervozita. „Musím říct, že to z mé strany proti Slovákům a Švédům nebylo ono. Moc jsem si nevěřil. Ale pak jsem si řekl, že musím začít jinak. Že takhle to dál nepůjde, protože bych asi jinak nehrál.“

Plzeňské dvojici, která se od sebe nikdy neodtrhne, hodně pomohla i přítomnost Jaroslava Špačka, jednoho z asistentů trenéra, kterého dobře znají ze společného působení v klubu.

„On ví, co od nich může čekat, a oni zase znají jeho pokyny. To jim hodně pomohlo k tomu, že se po úvodním rozkoukávání dokázali se vším popasovat tak dobře,“ potvrdil Vlasák.

Tak teď to jen potvrdit v bitvě proti Američanům, protože ji bude sledovat mnoho zámořských skautů.