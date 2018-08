Z Přerova do NHL? Trio českých hokejistů čeká brzy přetěžký test

„Byl by to krásný splněný sen. Teď ale musíme odvést maximum a doufat, že se probojujeme až do hlavního týmu,“ říká 23letý obránce Michal Moravčík.

On, jeho věrný druh David Sklenička i Filip Pyrochta jsou teď na začátku dlouhé cesty, která ne vždy zavede poutníky až k vytouženému cíli. Mnohdy se na křižovatkách vydají špatným směrem, jindy se musí vrátit zpět. Ale dojdou-li až na konec, mohou se - jako třeba letos Michal Kempný - dočkat slavného Stanley Cupu nad hlavou.

Toto trio v květnu podepsalo smlouvu v NHL (Moravčík a Sklenička v Montrealu, Pyrochta v Nashvillu), což však neznamená, že si v ní skutečně zahrají. V červnu se tak vydali do Ameriky, aby v tzv. development kempu okusili atmosféru, která panuje u jejich chlebodárců, a v září si na dalších dvou soustředěních zkusí vybojovat flek v hlavním týmu.

A nebo uslyší - což je reálnější -, že jejich místo prozatím bude ve farmářské AHL. Všichni tři jsou však připraveni tak jako tak v Americe setrvat. Tuší, že je před nimi šichta, a jsou smířeni „přečkat“ rok i dva na farmě v AHL.

Michal Moravčík (vpravo) se raduje z českého gólu.

„Nechci to lehce vzdát. Když mě nevezmou, tak se nebudu hned vracet do Plzně a prosit, jestli tam nemají pro mě místo,“ tvrdí Sklenička. „Konkurence je tam jako blázen. Ale nejedu tam odevzdaný a zkusím se rvát. Když se to nepovede, zůstanu na farmě a budu se zlepšovat. Za dva tři roky mohu být nahoře,“ přidává Pyrochta.

Právě o něm a NHL mluvil ještě začátkem května bývalý reprezentační kouč Josef Jandač skepticky, on si ovšem nakonec navzdory jeho slovům smlouvu u Predators vysloužil. Teď Pyrochta říká: „Každý na to má názor. Ale já do Ameriky jedu sám za sebe. Budu bojovat sám, nikdo za mě nic neudělá.“

Všichni tři odcházejí do Ameriky z extraligy. Asi se jim teď nevěští úplně oslnivá budoucnost, ale NHL umí překvapit. Díky platovému stropu a shodě okolností může otevřít náruč i hráčům, u kterých byste to před sezonou nečekali. Jan Rutta loni zažil výtečný start v Chicagu, Michal Kempný byl na přelomu roku „na odpis“, pak se stal platným členem vítězů z Washingtonu. I Jakub Jeřábek okusil 36 zápasů.

Filip Pyrochta

„Právě s Kubou jsme byli na večeři. Hrál v Montrealu, radil nám ohledně bydlení a o NHL říkal, že je to jako den a noc. Že jednou to může být tak, zítra zase jinak. Že kromě největších hvězd nemá nikdo nic jasné,“ líčí Sklenička.

Jeho nevýhodou je, že proti Moravčíkovi a Pyrochtovi zatím není silný v angličtině. Proto spoléhá, že mu bývalý parťák z Plzně bude pomáhat s překladem, že pomůže i ikona Canadiens Tomáš Plekanec, který se už nabízel s pomocí.

„Michal bude asi zpočátku můj překladač. Ale kdyby tam nebyl, možná bych se naučil lépe a rychleji.“ Mimochodem, stačil červnový přílet do Montrealu, aby on i Moravčík pochopili, že je v tomto městě hokej náboženstvím. „Jakmile jsme na letišti zmínili, že patříme k organizaci Canadiens, hned byl k nám jiný přístup než k normálním lidem.“

I Pyrochta je z Nashvillu nadšený. Ohromil ho přístup, kdy už na červnový kemp, v němž je řada juniorů bez smlouvy, dorazil hlavní trenér Laviolette či generální manažer Poile. Nadchl ho i přístup hráčů, kteří navzdory tvrdým tréninkům neremcali a dřeli v touze zaujmout. „Nikdo se s nikým nepáral.“

Teď je jen na nich, jestli v zářijových kempech zaujmou natolik, aby na ně zbylo místo v NHL a skutečně se ocitli až na hlavním jevišti.